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Житель Великобритании снял видео с мышью, которая «убиралась» в его гараже
22.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Видео, на котором видно, что грызун наводит порядок в гараже, выложил на своем YouTube-канале телеканал SWNS TV .
Этот забавный ролик снял 72-летний житель Великобритании Стив Маккирс.
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Видео, на котором видно, что грызун наводит порядок в гараже, выложил на своем YouTube-канале телеканал SWNS TV . Этот забавный ролик снял 72-летний житель Великобритании...
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