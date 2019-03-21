В Климовичском районе сгорел дом — погибла пара пенсионеров

Этой ночью в агрогородке Тимоново (Климовичский район) загорелся частный дом, сообщает сайт Следственного комитета. После того как спасатели потушили огонь, они нашли тела двух человек — 80-летней хозяйки и ее супруга, которому было 86 лет.

Точная причина возгорания пока не установлена: управление Следственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области будет устанавливать обстоятельства инцидента и причину смерти пожилой пары. Одна из основных версий причины пожара — неисправность печи.