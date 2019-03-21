|
В Климовичском районе сгорел дом — погибла пара пенсионеров
22.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Этой ночью в агрогородке Тимоново (Климовичский район) загорелся частный дом,
Точная причина возгорания пока не установлена: управление Следственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области будет устанавливать обстоятельства инцидента и причину смерти пожилой пары. Одна из основных версий причины пожара — неисправность печи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этой ночью в агрогородке Тимоново (Климовичский район) загорелся частный дом, сообщает сайт Следственного комитета. После того как спасатели потушили огонь, они...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)