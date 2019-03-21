Четвёртый пошёл... Поворот со второй полосы с пр. Республики на Московскую отменили

Четвёртый он чисто символически - только по нашим публикациям. На самом деле таких перекрёстков, скорее всего больше (официальной информации нет), будем искать, смотреть на знаки. Чего и вам советуем.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64554.php

Читать полностью в источнике с фото:





Итак, поворот с проспекта Республики на ул. Московскую - теперь только в однополосном режиме. Вторая полоса - прямо.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64554.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64554.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64554.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64554.php

Читать полностью в источнике с фото:



