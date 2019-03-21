﻿ Четвёртый пошёл... Поворот со второй полосы с пр. Республики на Московскую отменили. 21.by
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Четвёртый пошёл... Поворот со второй полосы с пр. Республики на Московскую отменили

22.03.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Четвёртый он чисто символически - только по нашим публикациям. На самом деле таких перекрёстков, скорее всего больше (официальной информации нет), будем искать, смотреть на знаки. Чего и вам советуем.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64554.php

Четвёртый пошёл... Поворот со второй полосы с пр. Республики на Московскую отменили

Итак, поворот с проспекта Республики на ул. Московскую - теперь только в однополосном режиме. Вторая полоса - прямо.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64554.php

Четвёртый пошёл... Поворот со второй полосы с пр. Республики на Московскую отменили


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64554.php

Четвёртый пошёл... Поворот со второй полосы с пр. Республики на Московскую отменили


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64554.php

Четвёртый пошёл... Поворот со второй полосы с пр. Республики на Московскую отменили


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64554.php

Четвёртый пошёл... Поворот со второй полосы с пр. Республики на Московскую отменили

 
 
Ссылка на источник 37
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  Четвёртый он чисто символически - только по нашим публикациям. На самом деле таких перекрёстков, скорее всего больше (официальной информации нет), будем искать,...
 
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