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Как выглядит бюллетень на президентских выборах в Украине. Вы будете поражены!
22.03.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
В списке для голосования будет 39 кандидатов, поэтому бюллетень огромный — 80 см в высоту. (На фото из типографии — еще не разрезанный лист с тремя бюллетенями.)
Первый тур президентских выборов — 31 марта.
Фото из инстаграма
По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, если сложить все избирательные бюллетени в один ряд, то полоса будет длиной 24 354 км — это равно расстоянию между Киевом и Монтевидео, столицей Уругвая. Площадь всех заказанных бюллетеней составляет почти 5 квадратных километров.
Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в президентском рейтинге Владимир Зеленский с поддержкой более 34% избирателей.
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В списке для голосования будет 39 кандидатов, поэтому бюллетень огромный — 80 см в высоту. (На фото из типографии — еще не разрезанный лист с тремя бюллетенями.) ...
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