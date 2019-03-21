Как выглядит бюллетень на президентских выборах в Украине. Вы будете поражены!

В списке для голосования будет 39 кандидатов, поэтому бюллетень огромный — 80 см в высоту. (На фото из типографии — еще не разрезанный лист с тремя бюллетенями.)



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Первый тур президентских выборов — 31 марта.



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Фото из инстаграма



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По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, если сложить все избирательные бюллетени в один ряд, то полоса будет длиной 24 354 км — это равно расстоянию между Киевом и Монтевидео, столицей Уругвая. Площадь всех заказанных бюллетеней составляет почти 5 квадратных километров.



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Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в президентском рейтинге Владимир Зеленский с поддержкой более 34% избирателей.