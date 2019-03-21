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Как выглядит бюллетень на президентских выборах в Украине. Вы будете поражены!

22.03.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В списке для голосования будет 39 кандидатов, поэтому бюллетень огромный — 80 см в высоту. (На фото из типографии — еще не разрезанный лист с тремя бюллетенями.) 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64552.php

Как выглядит бюллетень на президентских выборах в Украине. Вы будете поражены!

Первый тур президентских выборов — 31 марта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64552.php

Как выглядит бюллетень на президентских выборах в Украине. Вы будете поражены!

Фото из инстаграма


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64552.php

Как выглядит бюллетень на президентских выборах в Украине. Вы будете поражены!

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, если сложить все избирательные бюллетени в один ряд, то полоса будет длиной 24 354 км — это равно расстоянию между Киевом и Монтевидео, столицей Уругвая. Площадь всех заказанных бюллетеней составляет почти 5 квадратных километров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64552.php

Как выглядит бюллетень на президентских выборах в Украине. Вы будете поражены!

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в президентском рейтинге Владимир Зеленский с поддержкой более 34% избирателей.

 
 
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