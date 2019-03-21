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Открылась выставка Кастуся Качана «Очарованный Родиной»

22.03.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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21 марта 2019 года в Выставочном зале на Советской открылась выставка Кастуся Ивановича Качана «Очарованный Родиной».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64549.php

Открылась выставка Кастуся Качана «Очарованный Родиной»

Уроженец деревни Ларишино Новогрудского района Гродненской области. Физик. Выпускник БГУ. Художник малой родины. В картинах, представленных в экспозиции нет горных красот, солнечных пляжей, песчаных барханов, архитектурных шедевров европейских столиц и экзотических азиатских цветов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64549.php

Открылась выставка Кастуся Качана «Очарованный Родиной»

Взгляд отдыхает, глядя на знакомые заводи, заросшие кувшинками, одуванчиковые поля, подсвеченный заходящим солнцем янтарный мед. Вместе с художником зритель убегает от мороза по заснеженным улицам, любуется белорусскими храмами, участвует в крестном ходе и гуляет по городским улочкам. В летнюю жару. Дождливой осенью. Студеной зимой. Под первым весенним дождем. А, может, это все-таки осень?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64549.php

Открылась выставка Кастуся Качана «Очарованный Родиной»

Глядя на почерневшее от времени дерево и покосившиеся крыши живописных деревенских сараев, понимаешь, что эти места где-то совсем рядом, знакомые и родные.

Картины, как отражение повседневности, привычной и новой.

 
 
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  21 марта 2019 года в Выставочном зале на Советской открылась выставка Кастуся Ивановича Качана «Очарованный Родиной». Уроженец деревни Ларишино Новогрудского...
 
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