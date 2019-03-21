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Уходят, прощаясь. Кто из российских музыкантов завершал карьеру

22.03.2019 10:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Уходят, прощаясь. Кто из российских музыкантов завершал карьеру
Иосиф Кобзон, Валерия, Алла Пугачева, Сергей Шнуров. © / Коллаж АиФ

Группа «Ленинград» в последние годы производила больше всего шума на российской эстраде. Практически каждая новая песня становилась событием, клипы снимали именитые режиссеры, в них участвовали известные медийные персоны, и даже актрисам-дебютанткам, получившим роль в таких видео, давался шанс на славу. Можно сказать, что Сергей Шнуров стал властителем умов, какими были, например, рокеры восьмидесятых, со всем сопутствующим капиталом доверия со стороны преданных поклонников, которые прощали своему кумиру любые решения, порой даже спорные (вроде увольнения ведущей солистки).

И вот «Ленинград» в лице Шнурова объявляет о прощальном туре группы, который состоится в 2019 году. В своем блоге в Instagram музыкант опубликовал целое стихотворение (он вообще часто откликался на различные события именно стихами), в котором описал причины («Прыгать и скакать приматом, доложу, нелёгкий крест») своего внезапного решения. Ну и заодно дал надежду фанатам на то, что «Ленинград» может быть собран снова, если у Шнурова будет такое желание.

Столь внезапный уход со сцены среди музыкантов встречается относительно часто. Причины бывают самыми разными. "АиФ" собрал самые громкие случаи постсоветского времени.

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Алла Пугачева

Впервые о прекращении концертной деятельности певица заявила в 1995 году. Впрочем, тогда это было названо «творческим отпуском», который продлился два года. В 1997 Пугачева представляла Россию на конкурсе «Евровидение» (она заняла 15 место), а годом позже отправилась в большой тур по России. Позже слухи об уходе Примадонны со сцены появлялись относительно регулярно, но официально это было подтверждено лишь однажды. В марте 2009 года Пугачева собрала пресс-конференцию, на которой и объявила о завершении карьеры — разумеется, после проведения гастрольного юбилейного тура по России и СНГ. В каком-то смысле певица сдержала свое слово: несмотря на активное медиа-присутствие и запись новых песен, больших сольных концертов или масштабных гастролей у нее не было. Правда, 17 апреля 2019 года певица проведет в Кремлевском дворце масштабный концерт «Алла Пугачёва. P. S.», который приурочен к ее семидесятилетнему юбилею. Будет ли это разовой акцией или за этим выступлением последуют большие гастроли, пока неизвестно.

Уходят, прощаясь. Кто из российских музыкантов завершал карьеру
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Иосиф Кобзон

Свой юбилейный (и прощальный) концерт к шестидесятилетию Иосиф Кобзон назвал «Я песне отдал всё сполна». Он продолжался почти 11 часов, и это, видимо, убедило певца, который как раз тогда впервые стал депутатом Госдумы, что у него найдутся силы совмещать политику и пение. Силы нашлись: Кобзон, правда, прощался со сценой еще не раз, но продолжал ездить на гастроли и давать сольные концерты. Он скончался 30 августа 2018 года.

Уходят, прощаясь. Кто из российских музыкантов завершал карьеру
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Ирина Аллегрова

Знаменитая певица в 2010 году получила звание народной артистки России, а через год объявила, что завершает карьеру, и отправилась в прощальный тур. В его рамках она объехала всю Россию и зарубежные страны, попрощалась с многочисленными поклонниками. При этом, по ее признанию, не лукавила, говорила, что «уперлась в потолок» и действительно решила уйти. Впрочем, уже в 2015 она подготовила новую программу «Перезагрузка», потом выпустила одноименный альбом. Стало понятно, что Аллегрова вернулась. В 2017 в СМИ снова появились сообщения об уходе певице со сцены, но они оказались лишь слухами.

Уходят, прощаясь. Кто из российских музыкантов завершал карьеру
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Валерия

Певица покидала сцену дважды. В 2001 году это произошло достаточно внезапно: Валерия рассталась с мужем и продюсером Александром Шульгиным, уехала к родителям в Саратовскую область и два года прожила там. Вернулась на сцену она в 2003, после начала сотрудничества с продюсером Иосифом Пригожиным. В 2007 Валерия снова объявила об уходе. Вернее, о прекращении гастрольной деятельности. Певица заявила, что собирается добиться международного успеха. Она действительно регулярно выступает за границей, но, впрочем, не отказывается и от концертов в России или от участия в престижных фестивалях.

Уходят, прощаясь. Кто из российских музыкантов завершал карьеру
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Земфира

В 2016 году исполнительница сделала сенсационное заявление: во время тура «Маленький человек» она объявила, что больше с большими концертными турне выступать не будет. Правда, почти сразу последовало уточнение: отдельных концертов это ограничение касаться не будет. Земфира, в принципе, слово сдержала. Она выступала на корпоративах, но большой поездки по концертным площадкам страны действительно не было. Вплоть до лета 2018 года, когда она пела на фестивалях, а также в фан-зонах чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Что будет дальше, пока остается только гадать.

Уходят, прощаясь. Кто из российских музыкантов завершал карьеру
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«Ленинград»

Как ни странно, но Шнуров уже распускал «Ленинград», даже если не учитывать периоды полураспада группы. В 2008 «Ленинград» перестал существовать. Поклонники, разумеется, расстроились. Но через пару лет группировка была собрана вновь, причем чуть ли не в изначальном составе конца девяностых, что пришлось фанатам по душе.

 
 
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Прощальные концерты, последние гастроли и желание переосмыслить творчество — как российские музыканты объявляли о завершении карьеры и выполняли ли они свои...
 
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