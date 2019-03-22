Акцию «День безопасности! Внимание всем!» провели в Германовичах сотрудники Шарковщинского РОЧС

В рамках 2-го этапа акции «День безопасности! Внимание Всем» работниками Шарковщинского районного отдела по ЧС проведено профилактическое мероприятие с гражданами агрогородка Германовичи, направленное на обучение граждан правилам безопасности, а также действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В ходе проведения акции работниками культуры проведена развлекательная постановка, после которой на веселой ноте местные жители могли посетить информационно-профилактическую площадку работников МЧС, где доводилась оперативная обстановка в области и районе, разъяснены необходимые меры пожарной безопасности с вручением наглядной изобразительной продукции. На мероприятии была организована площадка на которой все присутствующие могли показать свои знания и умения в установке автономного пожарного извещателя, правильных действиях при возгорании пищи на плите, в опасностях различного электрооборудования, правильно вызвать пожарных, а также вспомнить правильные действия в толпе, во время пожара в торговом центре, что обозначают те или иные эвакуационные знаки, найти опасные места в квартире и нарушения в отопительной печи. Некоторые площадки не вызывали особых затруднений, а где то приходилось объяснять как правильно поступить в данной ситуации. Все участники были вознаграждены тематическими листовка.

Д. КОТОВИЧ, инспектор ИНиП Шарковщинского РОЧС.