ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие документы нужны гражданам для заготовки дров?

22.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Какие документы нужны гражданам для заготовки дров?Если вы — житель сельской местности или активный дачник, посещающий свой загородный дом в холода, и решили не тратиться на покупку дров, а заготовить их самостоятельно, следует помнить о юридических нюансах этого дела. Прежде, чем отправиться в лес за дровами, необходимо получить разрешительный документ.

Согласно Лесному кодексу разрешительным документом на заготовку гражданами древесины в небольшом объеме является ордер. По нему можно заготовить до 50 кубометров леса, но не более. Чтобы получить ордер, надо обратиться с заявлением в лесничество. Там объяснят, на каком участке и какие деревья следует рубить. Ордер необходимо иметь при себе во время проведения рубки. Он же является необходимым документом для вывозки лесопродукции. Вывозить заготовленную древесину можно только после ее обмера должностным лицом лесничества и проставления им отметок в соответствующих графах ордера.

Плата за самостоятельно заготовленную дровяную древесину, как правило, невелика. В отличие от незаконных рубок, которые могут обойтись нарушителю втридорога. Штраф за вырубку деревьев без разрешительного документа может достигать 30 базовых величин в эксплуатационных лесах и до 50 базовых величин в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах.

В. ЕГОРЕНКОВ,

старший госинспектор Браславской МРИОЖиРМ при Президенте

Республики Беларусь.

 

Comments are closed.

« Шарковщинские спасатели провели учения совместно с представителями УКП ЖКХ
Акцию «День безопасности! Внимание всем!» провели в Германовичах сотрудники Шарковщинского РОЧС »
Новости дня
Новости разные
 
«Могу вызвать снегопад века». Кто и как проверяет экстрасенсов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика