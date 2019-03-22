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Шарковщинские спасатели провели учения совместно с представителями УКП ЖКХ

22.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Шарковщинские спасатели провели учения совместно с представителями УКП ЖКХШарковщинские спасатели провели учения совместно с представителями унитарного коммунального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского района на объекте теплоснабжения.

В котельной в результате сбоя технологического процесса произошел взрыв котла, создалась угроза распространения пожара на кровлю и соседние помещения. Из-за аварии отсутствует подача теплоснабжения в г.п. Шарковщина. Благо, реальной угрозы не было. Возгорание — лишь легенда тактико-специальных учений, во время которых были отработаны действия персонала и работников МЧС при возникновении внештатных ситуаций.

С поставленной задачей работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям и персонал котельной унитарного коммунального предприятия жилищно-коммунального хозяйства справились в полном объёме.

И. ПАЛЬЧЕХ, первый заместитель начальника Шарковщинского РОЧС.

Шарковщинские спасатели провели учения совместно с представителями УКП ЖКХ Шарковщинские спасатели провели учения совместно с представителями УКП ЖКХ

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