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Сборная Казахстана разгромила Шотландию на старте квалификации Евро-2020

22.03.2019 10:54 — Разное | Tut.by  
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Главной сенсацией первого дня отборочного турнира к Евро-2020, который начался 21 марта, стала крупная победа сборной Казахстана над крепкой командой Шотландии.


Фото: Reuters

Казахстан — Шотландия — 3:0.

21 марта. Стадион «Астана Арена».

Судья: Йованович (Сербия).

Казахстан: Непогодов, Постников, Суюмбаев, Малый, Ерланов (Аметов, 81), Меркель, Куат, Вороговский, Перцух, Муртазаев (Турысбек, 68), Зайнутдинов (Мужиков, 85).

Шотландия: Бэйн, Палмер, Шинни, Бейтс, Маккенна, Форрест (Макнулти, 82), Армстронг, Макгрегор, Макгинн (Мактоминэй, 70), Берк, Макберни (Расселл, 61).

Голы: 1:0 — Перцух (6), 2:0 — Вороговский (10), 3:0 — Зайнутдинов (51).

Предупреждения: Меркель (38), Шинни (84), Суюмбаев (90+5).

Удары: 10−10.

Удары в створ ворот: 6−2.

Владение мячом: 41%-59%.

За год в сборной Казахстана сменились три тренера. Нынешний наставник Михал Билек известен тем, что на Евро-2012 вывел сборную Чехии в четвертьфинал. До старта в квалификации ЧЕ-2020 у нового наставника были всего два месяца и один спарринг с командой Молдовы (1:0). Тем не менее, сборной Казахстана удалось выдать один из лучших матчей в своей истории.

Теперь сборной России, которая является одним из соперников казахстанской команды по отборочной группе «I», предстоит напрячься — именно Казахстан будет ее ближайшим оппонентом.

А в первом туре Россия стартовала с выездного поражения от бронзовым медалистов ЧМ-2018 бельгийцев.

Бельгия — Россия — 3:1.

Голы: 1:0 — Тилеманс (14), 2:0 — Азар (45, с пенальти), 3:0 — Азар (88).

Удаление: Головин (90).

21 марта в группе «I» состоялся еще один матч:

Кипр — Сан-Марино — 5:0.

Группа «C». Нидерланды — Беларусь — 4:0. Северная Ирландия — Эстония — 2:0.

Группа «Е». Хорватия — Азербайджан — 2:1. Словакия — Венгрия — 2:0.

Группа «G». Австрия — Польша — 0:1. Македония — Латвия — 3:1. Израиль — Словения — 1:1.

Группа «C». Нидерланды — Беларусь — 4:0. Северная Ирландия — Эстония — 2:0.

 
 
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Главной сенсацией первого дня отборочного турнира к Евро-2020, который начался 21 марта, стала крупная победа сборной Казахстана над крепкой командой Шотландии.
 
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