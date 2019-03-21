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Сборная Казахстана разгромила Шотландию на старте квалификации Евро-2020
Главной сенсацией первого дня отборочного турнира к Евро-2020, который начался 21 марта, стала крупная победа сборной Казахстана над крепкой командой Шотландии.
Казахстан — Шотландия — 3:0.
21 марта. Стадион «Астана Арена».
Судья: Йованович (Сербия).
Казахстан: Непогодов, Постников, Суюмбаев, Малый, Ерланов (Аметов, 81), Меркель, Куат, Вороговский, Перцух, Муртазаев (Турысбек, 68), Зайнутдинов (Мужиков, 85).
Шотландия: Бэйн, Палмер, Шинни, Бейтс, Маккенна, Форрест (Макнулти, 82), Армстронг, Макгрегор, Макгинн (Мактоминэй, 70), Берк, Макберни (Расселл, 61).
Голы: 1:0 — Перцух (6), 2:0 — Вороговский (10), 3:0 — Зайнутдинов (51).
Предупреждения: Меркель (38), Шинни (84), Суюмбаев (90+5).
Удары: 10−10.
Удары в створ ворот: 6−2.
Владение мячом: 41%-59%.
За год в сборной Казахстана сменились три тренера. Нынешний наставник Михал Билек известен тем, что на Евро-2012 вывел сборную Чехии в четвертьфинал. До старта в квалификации ЧЕ-2020 у нового наставника были всего два месяца и один спарринг с командой Молдовы (1:0). Тем не менее, сборной Казахстана удалось выдать один из лучших матчей в своей истории.
Теперь сборной России, которая является одним из соперников казахстанской команды по отборочной группе «I», предстоит напрячься — именно Казахстан будет ее ближайшим оппонентом.
А в первом туре Россия стартовала с выездного поражения от бронзовым медалистов ЧМ-2018 бельгийцев.
Бельгия — Россия — 3:1.
Голы: 1:0 — Тилеманс (14), 2:0 — Азар (45, с пенальти), 3:0 — Азар (88).
Удаление: Головин (90).
21 марта в группе «I» состоялся еще один матч:
Кипр — Сан-Марино — 5:0.
Группа «C».
Группа «Е». Хорватия — Азербайджан — 2:1. Словакия — Венгрия — 2:0.
Группа «G». Австрия — Польша — 0:1. Македония — Латвия — 3:1. Израиль — Словения — 1:1.
Группа «C». Нидерланды — Беларусь — 4:0. Северная Ирландия — Эстония — 2:0.
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Главной сенсацией первого дня отборочного турнира к Евро-2020, который начался 21 марта, стала крупная победа сборной Казахстана над крепкой командой Шотландии.
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