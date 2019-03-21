«Сурганова и Оркестр» выступят в Минске в самом конце весны. У ребят юбилей

Юбилейный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдет 30 мая в Prime Hall — музыканты отмечают 15-летие.



Фото: surganova.su

Этим коллективом восхищаются как юные ценители живой музыки, так и искушенные меломаны. Почему? Все просто:

— в застоявшейся музыкальной индустрии Сурганова позволяет себе независимость от форматов и ломает стереотипы;

— не будучи форматной, она остается модной и актуальной в топе российских артистов;

— она создает душевную и уютную атмосферу в камерных театрах и при этом собирает главные площадки России — многотысячные «Крокус» и Кремлевский дворец;

— она может положить стихи Бродского и Ахматовой на музыку так, что за это не стыдно;

— она все время разная: выпустив громкий рок-альбом, может резко изменить траекторию, взять в состав струнный квартет и объехать все филармонии страны с классической программой, а следом выпустить диско-ремиксы с модным диджеем;

— после ее концертов зрители говорят: «Вы изменили мою жизнь!», пишут сотни писем о том, как ее песни помогли выстоять и пережить сложные времена, как они вдохнули в людей радость жизни и надежду.

Ее концертов ждут, как свой личный праздник. Ведь «Сурганова и Оркестр» — это десятки тысяч незаурядных, разносторонних людей, активно участвующих в жизни группы. Знаменитые флешмобы, обратная связь, острые дискуссии в социальных сетях и возможность каждого зрителя быть услышанным — визитные карточки группы.

«Сурганова и Оркестр» — обладатели нескольких «золотых дисков», а также (внимание!) самый концертирующий коллектив России, лидер хит-парадов «Нашего радио». Глобальный юбилейный тур, посвященный 15-летию группы, включает в себя почти 100 городов России, Европы, США и Беларуси. На больших юбилейных концертах зрителей ждут новые эксперименты, подарки от группы и, конечно, все, ставшие легендарными, хиты группы.

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