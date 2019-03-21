﻿ «Сурганова и Оркестр» выступят в Минске в самом конце весны. У ребят юбилей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сурганова и Оркестр» выступят в Минске в самом конце весны. У ребят юбилей

22.03.2019 10:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Юбилейный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдет 30 мая в Prime Hall — музыканты отмечают 15-летие.


Фото: surganova.su

Этим коллективом восхищаются как юные ценители живой музыки, так и искушенные меломаны. Почему? Все просто:

— в застоявшейся музыкальной индустрии Сурганова позволяет себе независимость от форматов и ломает стереотипы;

— не будучи форматной, она остается модной и актуальной в топе российских артистов;

— она создает душевную и уютную атмосферу в камерных театрах и при этом собирает главные площадки России — многотысячные «Крокус» и Кремлевский дворец;

— она может положить стихи Бродского и Ахматовой на музыку так, что за это не стыдно;

— она все время разная: выпустив громкий рок-альбом, может резко изменить траекторию, взять в состав струнный квартет и объехать все филармонии страны с классической программой, а следом выпустить диско-ремиксы с модным диджеем;

— после ее концертов зрители говорят: «Вы изменили мою жизнь!», пишут сотни писем о том, как ее песни помогли выстоять и пережить сложные времена, как они вдохнули в людей радость жизни и надежду.

Ее концертов ждут, как свой личный праздник. Ведь «Сурганова и Оркестр» — это десятки тысяч незаурядных, разносторонних людей, активно участвующих в жизни группы. Знаменитые флешмобы, обратная связь, острые дискуссии в социальных сетях и возможность каждого зрителя быть услышанным — визитные карточки группы.

«Сурганова и Оркестр» — обладатели нескольких «золотых дисков», а также (внимание!) самый концертирующий коллектив России, лидер хит-парадов «Нашего радио». Глобальный юбилейный тур, посвященный 15-летию группы, включает в себя почти 100 городов России, Европы, США и Беларуси. На больших юбилейных концертах зрителей ждут новые эксперименты, подарки от группы и, конечно, все, ставшие легендарными, хиты группы.

Когда: 30 мая, 20.00.

Где:

Сколько: от 50 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также
В Минске выступит ваша любимая фолк-рок-группа
Собрали самые классные вечеринки Минска в одном месте
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юбилейный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдет 30 мая - музыканты отмечают 15-летие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уходят, прощаясь. Кто из российских музыкантов завершал карьеру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика