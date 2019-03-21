Подчеркнуть божественный статус. Как города называли в честь великих людей

20 марта парламент Казахстана официально одобрил переименование столицы страны Астаны в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, который накануне объявил об уходе с этого поста. Пока в интернете спорят, как теперь будут звать жителей казахской столицы (нурсултане или все-таки нурсултанцы), АиФ.ru вспоминал, откуда пошла традиция переименования городов в честь национальных лидеров.

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От Александрии к Вашингтону

История наименования городов в честь людей началась не одно тысячелетие назад. Согласно Плутарху, ещё Александр Македонский, великий завоеватель древности, объединивший под своей властью большую часть известного грекам мира, основал более 70 городов. Из них около 18 стали Александриями. До Александра был обычай называть города в честь богов (греческий Афины, шумерский Эриду). Сам античный завоеватель, называя новые поселения своим именем, подчеркивал свое божественный статус. Одновременно он же начал переименовывать на новый лад и старые города. Например, современный афганский город Герат, основанный персами в 500 г. до н.э., после взятия македонскими войсками был назван Александрией.

После Александра традиция называть города именами царей начала набирать обороты. Полководцы македонского завоевателя, образовавшие на осколках его империи свои государства, также называли города в свою честь. Так на античной карте появились многочисленные Птолемаиды (по имени царя Египта Птолемея), Селевкии (по имени сирийского царя Селевка) и Антигонии (по имени македонского царя Антигона). Нередко города меняли названия в знак благодарность за милость владыки, например, за щедрые дары или земельные наделы. Традицию подхватил императорский Рим. Император Адриан основал Адрианополь, первый император-христианин Константин переименовал в свою честь Константинополь, который он сделал столицей империи.

В христианской феодальной Европе традиция наименования городов в честь королей не прижилась. Зато в эпоху великих географических открытий колонизаторы нередко называли новые города в честь монархов. Вторым городом, который испанцы основали в Новом Свете, стала Ла Изабелла, названная в честь испанской королевы. Традиция набирает силу к концу XIX века. Правда, объяснялось это не столько ростом тщеславия монархов, сколько тем, что великие империи быстро осваивали все новые и новые территории, основывая там много городов.

В бельгийском Конго появляется Леопольдвилль (нынешняя Киншасса) (в честь короля Леопольда), в Канаде – Виктория в честь британской королевы. В Пруссии возникает Вильгельмсхафен, в России – Новониколаевск (Новосибирск). Еще раньше, в XVIII в России возникли Екатеринбург (в честь жены Петра I, будущей императрицы Екатерины I), Екатеринодар (в честь Екатерины II, нынешний Краснодар). Кстати, Санкт-Петербург к нашему рассказу отношения не имеет - он был назван в честь апостола Петра, а не в честь первого русского императора.

Особенно много городов получили имена согласно этой традиции в США. Самый известный – это, конечно, американская столица Вашингтон, названная так в честь героя войны за независимость и первого президента США Джорджа Вашингтона. Но кроме него были Линкольн (штат Небраска), Рузвельт (Миннесота), Джефферсон-сити (Миссури) и многие другие.

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Переименовать, расстрелять, снова переименовать, снова расстрелять

В СССР традиция переименования городов в честь партийных вождей существовала фактически с самого начала советской власти, говорит "АиФ" историк, программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов. «Отчасти она была обусловлена задачей построения новой истории, избавления от остатков царизма. Отчасти это была своеобразная монументальная пропаганда, возвеличивающая вождей и увековечивающая память погибших революционеров».

Волна переименований стартовала после смерти Ленина, который, кстати, сам в тяге к смене названий замечен не был. Прежде всего, конечно, был переименован Петроград, ставший Ленинградом. Большую роль в этом сыграл Григорий Зиновьев, боровшийся за власть в партии. Представляя себя чуть ли не главным («любимым») учеником Ленина, он протолкнул переименование «колыбели русской революции» в честь своего «учителя».

В первую волну переименований попали города, носившие имена царей. В частности, Екатеринбург стал Свердловском в честь Якова Свердлова. Сам этот большевик был родом из Нижнего Новгорода, но некоторое время работал в подполье на Урале, даже сидел несколько месяцев в тюрьме неподалеку от Екатеринбурга. Видных большевиков родом из города не было, поэтому местный горсовет решил назвать его в честь Свердлова.

Царицын превратился в Сталинград. Сам Сталин тоже не был уроженцем этих мест, но в годы Гражданской войны он принимал участие в организации обороны города. Интересно, что часть большевиков, особенно с дореволюционным партийным стажем, хотели переименовать его в честь Сергея Минина – главы местной дореволюционной партийной ячейки. В итоге победил компромисс: в честь Сталина назвали город, в честь Минина – район Мининский.

В годы сталинского правления на карте СССР появились Калинин, Киров, Дзержинск, Куйбышев, Молотов, Горький, Жданов и многие другие новые топонимы. Города называли не только в честь партийных руководителей, но и просто видных деятелей той эпохи. Например, так возник Серов, названный в честь знаменитого летчика Александра Серова, погибшего в 1939 году. Порой, города меняли названия по нескольку раз. Тот же Серов сначала из Надеждинска был переименован в Кабановск в честь нового руководителя свердловской области Ивана Кабанова. Но в 1937 году товарищ Кабанов был расстрелян за «правый уклон». Городу сначала вернули прежнее название, и лишь потом, после гибели Серова, он получил современное имя.

Сучан в 1935 году получил имя героя гражданской войны Яна Гамарника. В 1937 году он покончил с собой, став фигурантом «дела Тухачевского», и городу вернули старое название. И совсем фантастическая история произошла с названием небольшого города Баталпашинск. В 1934 году он был переименован в честь видного партийного деятеля Даниила Сулимова (председателя совета народных комиссаров РСФСР). В 1937 году товарища Сулимова расстреляли. Поскольку город не мог называться в честь «врага народа», его переименовали – на этот раз в честь главы НКВД Николая Ежова. Впрочем, через полтора года и товарищ Ежов был обвинен в антисоветчине и тоже расстрелян, а город получил свое нынешнее название – Черкесск.

«После смерти Сталина переименование в честь живых деятелей партии было прекращено. Старые сталинские названия начали убрать», - рассказывает "АиФ" Олег Барабанов. Сталинград в рамках кампании по развенчанию культа личности стал Волгоградом, Молотов – Пермью.

«Вновь славная традиция возродилась уже после распада СССР в советских республиках Средней Азии. Красноводск в Туркмении в 1993 году стал называться Туркменбаши в честь президента Сапармурата Ниязова. Этой логике следует и переименование Астаны в Нурсултан – в честь Назарбаева», - говорит Барабанов. Впрочем, считает эксперт, в этом переименовании есть не только пропагандистская логика. «Назарбаев перенес в Астану столицу и значительно перестроил этот город. При нем здесь появился правительственный комплекс, а сам город значительно разросся».