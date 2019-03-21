Курникова, Кабаева, Киселева. Как живут секс-символы спорта спустя 20 лет

Анна Курникова

Российская теннисистка Анна Курникова навсегда войдет в историю нашего спорта как не выигравшая ни одного турнира в одиночном разряде. Но какое это имеет значение при наличии неофициального звания главного «спортивного» секс-символа 90-х и 2000-х? Этот титул приносил Анне гораздо больше денег, чем теннис. Официально за карьеру она заработала 3,5 млн долларов призовых, но внешность принесла намного больше благодаря рекламным контрактам с ведущими брендами мира.

Сейчас Анна Курникова занимается воспитанием двойняшек, которых родила в декабре 2017 года от известного певца Энрике Иглесиаса. Мальчика назвали Николасом, а девочку — Люси. Живет семейство в особняке за 11 млн долларов в престижном районе Майами.

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Алина Кабаева

Кабаева — звезда художественной гимнастики конца девяностых и начала двухтысячных годов. Папа — бывший футболист команды «Пахтакор» (Ташкент), мама — баскетболистка. Едва перебравшись в Москву из Ташкента в одиннадцатилетнем возрасте, попала в группу к тренеру Ирине Винер, а затем — и в сборную России. В 15 лет выиграла чемпионат Европы, а вскоре — и чемпионат мира. Главное ее достижение — победа на Олимпийских играх-2004 в Афинах в индивидуальном многоборье.

После завершения карьеры с 2007 по 2014 годы являлась депутатом Государственной думы, занимала должность заместителя председателя думского Комитета по делам молодежи. В настоящее время является председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа».

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Светлана Хоркина

В конце девяностых еще одна гимнастка сводила с ума все мужское население страны. Улыбчивая блондинка Светлана Хоркина в сборную России попала в 1992 году, а через четыре года в Атланте уже выиграла Олимпиаду, взяв золото на брусьях. Через четыре года в Сиднее она повторила свое достижение. Вместе с тренером Борисом Пилкиным они придумали множество новых элементов, за что Хоркина получила прозвище «Королева брусьев».

Неоднократно Хоркина снималась для мужских журналов, не стесняясь делать откровенные фото, за что получила неофициальный титул секс-символа российского спорта. Также ее называли одной из самых желанных невест России.

С 2004 года Светлана Хоркина занимает должность вице-президента Федерации спортивной гимнастики России, с 2007 по 2011 годы была депутатом Госдумы. В 2018 году получила звание полковника.

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Мария Киселева

Сложно сказать точно, в какой момент Мария Киселева сводила с ума мужчин больше: когда ее видели в купальнике на соревнованиях или уже по окончании карьеры на экране телевизоров в передаче «Слабое звено». В обоих случаях образы Марии были чудо как хороши. В спортивной карьере она выиграла три золотые олимпийские медали, — в Сиднее-2000 и Афинах-2004 — а после стала звездой телевидения. На счету Киселевой есть также опыт в кино: в 2003 она снялась в фильме «Идиот», а в 2007 — во второй части картины «Параграф 78».

Мария Бутырская

Куда же в нашем рейтинге спортивных красавиц без фигуристок? Это сейчас всех сводят с ума Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и другие, а 20 лет назад все без ума были от Марии Бутырской, например. В 1999 она выиграла золото чемпионата мира в женском одиночном катании, а сегодня занимается воспитанием троих детей: двух мальчиков, Владислава и Гордея, а также дочки Александры. Муж — российский хоккеист Вадим Хомицкий. В свободное время Мария участвует в различных телевизионных шоу и спортивных соревнованиях в качестве почетного гостя.

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Ирина Слуцкая

Невозможно не включить в число секс-символов и розовощекую фигуристку Ирину Слуцкую. Выступления двукратной чемпионки мира всегда собирали полные дворцы. Ее любили не только в России, но и за рубежом. Сегодня главный проект Слуцкой — ее восьмилетняя дочь Варвара, которая пошла по стопам матери. Ирина участвует вместе с ней в различных шоу, в будущем мечтает сделать из нее фигуристку. Также у Слуцкой есть сын Артем, занимающийся хоккеем.