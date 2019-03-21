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Таинственный уборщик. Мышь, наводившая порядок в сарае, попала на видео
Новости Великобритании. 72-летний британец стал замечать, что вещи в его сарае перемещаются сами собой. Сперва мужчина подумал, что начинает сходить с ума, но дело оказалось в другом.
Как
Бывший электрик подумал, что сходит с ума. Мужчина разбрасывал по сараю гайки и болты, а к утру все они были аккуратно сложены в банку из-под мороженного. Спустя некоторое время пенсионер решил выяснить, что происходит. Для этого он попросил у своего 70-летнего соседа камеру. Мужчины принесли её в сарай, включили и пошли спать.
Посмотрев наутро
«Я видел мышей, которые перемещали вещи для строительства своих нор и гнёзд, но ни разу не было такого, чтобы они двигали металлические предметы. Я был очень удивлён», – рассказал бывший электрик.
По словам британца, она продолжает этим заниматься до сих пор. Примерное время её «уборки» – с полуночи и до половины третьего ночи.
Летом прошлого года мы рассказывали о рысях, которые кричали друг на друга человеческими голосами.
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Новости Великобритании. 72-летний британец стал замечать, что вещи в его сарае перемещаются сами собой. Сперва мужчина подумал, что начинает сходить с ума, но дело...
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