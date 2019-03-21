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Таинственный уборщик. Мышь, наводившая порядок в сарае, попала на видео

22.03.2019 10:50 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. 72-летний британец стал замечать, что вещи в его сарае перемещаются сами собой. Сперва мужчина подумал, что начинает сходить с ума, но дело оказалось в другом.  

Как сообщает Daily Mail, житель деревни Северн Бич в Южном Глостершире обратил внимание, что с определённого момента в старой банке из-под мороженного, в которой он хранил арахис для кормления птиц, стали появляться разные предметы. Например, скрепки, зажимы, болты.  

Таинственный уборщик. Мышь, наводившая порядок в сарае, попала на видео
Фото: Paul Gillis / SWNS.com  

Бывший электрик подумал, что сходит с ума. Мужчина разбрасывал по сараю гайки и болты, а к утру все они были аккуратно сложены в банку из-под мороженного. Спустя некоторое время пенсионер решил выяснить, что происходит. Для этого он попросил у своего 70-летнего соседа камеру. Мужчины принесли её в сарай, включили и пошли спать.  

Посмотрев наутро запись, британцы сильно удивились. На кадрах была мышь, которая вежливо наводила порядок, и даже пыталась перемещать предметы вдвое больше её собственного размера. Ночной гость сразу же получил прозвище «Металлический Микки».  

«Я видел мышей, которые перемещали вещи для строительства своих нор и гнёзд, но ни разу не было такого, чтобы они двигали металлические предметы. Я был очень удивлён», – рассказал бывший электрик.  

Таинственный уборщик. Мышь, наводившая порядок в сарае, попала на видео
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале World news for all  

По словам британца, она продолжает этим заниматься до сих пор. Примерное время её «уборки» – с полуночи и до половины третьего ночи.  

Летом прошлого года мы рассказывали о рысях, которые кричали друг на друга человеческими голосами.  

Ссора кошачьих попала на видео – здесь подробнее.  
 
 
Ссылка на источник 30
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Новости Великобритании. 72-летний британец стал замечать, что вещи в его сарае перемещаются сами собой. Сперва мужчина подумал, что начинает сходить с ума, но дело...
 
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