Можно ли выспаться с запасом на несколько дней вперед

«Наесться с запасом нельзя, а вот выспаться — можно», — отмечает врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Наталия Чечик.



Фото из личного архива Наталии Чечик

— Исследования показали, что в критических ситуациях организм действительно способен высыпаться с запасом на несколько дней. Если человеку предстоит интенсивный рабочий период или несколько бессонных ночей, он может отоспаться заранее.

Например, если в течение двух-трех суток спать по 10 часов, то в последующие несколько дней можно ограничиться пятью часами сна и не чувствовать недомогания, — говорит сомнолог. — Но такой прием следует использовать в исключительных ситуациях, иначе это может привести к нарушению биоритмов.

А как быть людям, в графике которых чередуются ночные и дневные смены?



Фото: Unsplash.com

— Организм может подстроиться под плавающий график, но это не пройдет бесследно для здоровья. Все-таки сон физиологически связан с темным временем суток. Именно ночью вырабатывается гормон мелатонин, который регулирует биологические ритмы. Поэтому сомнологи сходятся во мнении, что в темное время суток лучше не работать, а отсыпаться. Ночные смены могут обернуться «профессиональным заболеванием» — бессонницей.