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Румас рассказал о ЕАЭС

22.03.2019 11:12 — Разное | Ежедневник  
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Румас рассказал о ЕАЭС

Сергей Румас признался, что цели, которые ставили перед собой при образовании ЕАЭС, не были достигнуты.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас дал интервью телеканалу «Россия 24» для фильма о ЕАЭС, приуроченного к пятилетию подписания Договора о ЕАЭС, сообщает пресс-служба Совмина. 

«Цели, которые были перед Евразийским экономическим союзом, и на сегодня не утратили свою актуальность. Нельзя сказать, что мы достигли целей, которые ставили перед собой при образовании этого союза. Ведь основная цель - это обеспечить беспрепятственное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также выйти на скоординированные, согласованные и единые политики в тех секторах, которые определены договором об учреждении», - сказал премьер-министр.

Он отметил, что все страны-частницы ЕАЭС преследовали собственные цели при вступлении в союз и предположил, что сегодня никто из них не достиг всех своих целей и вряд ли полностью удовлетворен работой ЕАЭС.

Касаемо Беларуси, она заинтересована в создании равных условий конкуренции, решении вопроса по ценам на энергоносители, создание безбарьерной среды для торговли и урегулирование ситуации с доступом на рынок госзакупок, отметил Румас.

 
 
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Сергей Румас признался, что цели, которые ставили перед собой при образовании ЕАЭС, не были достигнуты.
 
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