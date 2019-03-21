«Могу вызвать снегопад века». Кто и как проверяет экстрасенсов?

Четыре года назад в России была учреждена награда для того человека, который первым сумеет наглядно продемонстрировать свои паранормальные способности: премия имени Гарри Гудини. Её размер — 1 миллион рублей. Но этот приз до сих пор так никто и не получил. О том, реально ли это в принципе и через какие испытания проходят соискатели, "АиФ" беседует с видеоблогером Михаилом Лидиным, сооснователем премии.

Печать для космоэнергета

— Как появилась идея учредить премию для того, кто докажет свои паранормальные способности? И чьи деньги предполагается выплачивать?

— Идея давно витала в воздухе. Мне самому хотелось сделать нечто подобное, и нашлись единомышленники, которые согласились вложиться, в том числе гарантировать собственные деньги в качестве приза.

Премию имени Гарри Гудини мы создали в 2015 году, предложив всем желающим подавать заявки на нашем сайте. Это аналог американской премии, учреждённой Фондом Джеймса Рэнди: они были готовы отдать миллион долларов тому, кто сможет продемонстрировать свои паранормальные способности в ходе строго контролируемого эксперимента. Мы остановились на сумме в миллион рублей, но, возможно, скоро увеличим размер премии за счёт привлечения частных партнёров. Сейчас премия полностью существует на частные средства её организаторов.

В экспертный совет входят учёные разных специальностей: биологи, медики, физики, психологи.

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— Какие именно способности вы относите к паранормальным?

— Те, существование которых не подтверждено достоверно и противоречит научной картине мира. Это, например, ясновидение, телепатия, лозоходство, телекинез, левитация, общение с духами, видение ауры и т. п.

— Кто и при каких условиях может претендовать на премию?

— К тестированию может быть допущен любой дееспособный соискатель, достигший восемнадцатилетнего возраста и согласный с правилами. В заявке нужно коротко описать суть своей способности и способы её проверки. А также обязательно представить свидетельство того, что эта способность у вас есть. Это должно быть как минимум одно из трёх свидетельств: рекомендательное письмо учёного, работающего в государственном научном учреждении и имеющего степень кандидата или доктора наук, публикация в СМИ, где подробно описана паранормальная способность заявителя, видеозапись, в которой не использованы спецэффекты и сомнительный монтаж.

Телекинез или сквозняк в квартире?

— И какое свидетельство чаще всего предоставляют?

— Публикации в СМИ. Где-то о человеке что-то написали, в какой-то передаче его сняли...

Рекомендательное письмо учёного — это вообще редкая история. Но вот как раз совсем скоро, 30 марта, мы будем тестировать женщину, которая в качестве свидетеля привлекла кандидата наук. Они вместе составили тест, прошли его, и кандидат наук не может объяснить способности заявительницы. Суть теста в том, что испытуемый по фотографии определяет некие личные данные человека.

Мы собираемся поставить с этой женщиной более чистый эксперимент. Предложить ей тест, который считается стандартным в эзотерической среде: по фотографии определить, жив человек или мёртв. Покажем ей несколько десятков снимков: половина из этих людей будут умершими, половина — живыми. Чтобы пройти тест, ей нужно будет набрать определённый процент правильных ответов.

Этот случай примечателен тем, что соискательница серьёзно подошла к делу: каждый тест она сняла на видео, прислала строгий регламент испытаний. Это редкость.

— А как обычно бывает?

— За четыре года существования премии было подано более 200 заявок. Но подавляющее большинство просто не отвечало критериям. Допустим, человек объявляет: я такой-то, умею делать то-то. Но никаких свидетельств нет, никто о нём ничего не знает, ни в каких шоу экстрасенсов он не участвовал. Таких мы сразу отсеиваем: нет смысла тестировать всех подряд, нам нужно, чтобы человек уже публично себя проявил, пускай даже пытался на этом заработать. Если же проверять каждого, кто, сегодня проснувшись, вдруг открыл в себе некий дар, никакого времени не хватит.

Есть ряд заявителей, которых просто невозможно проверить. Скажем, приходит человек и говорит: «Я могу исцелять рак». Что мы должны сделать? Существуют правила постановки научного эксперимента. Чтобы проверить его способность, нам надо приготовить две группы больных раком: одну он якобы будет лечить, а вторая будет выступать контрольной группой. Но это немыслимо, потому что неэтично. Какое право мы имеем подвергать людей, и без того попавших в тяжёлую жизненную ситуацию, сомнительной процедуре, которая может эту ситуацию ухудшить? По сути, мы ведь призовём их к отказу от лечения на некоторый срок.

Ещё присылают много видеозаписей, снятых в некорректных условиях. Например, человек утверждает, что обладает даром телекинеза, способен двигать предметы силой мысли. Шлёт нам видео, где у него какая-то вертушка крутится, что-то там шатается. Но вдруг у него сквозняк в квартире? Мы же этого не знаем. Обычно на этом этапе такие люди тоже отсеиваются. Ни разу человек со способностями телекинеза у нас не доходил до испытаний. Всегда выяснялось, что это трюки или ошибка в постановке тестов.

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«Наверное, чакры закрылись»

— Сколько человек в итоге дошли до стадии тестирования?

— Всего мы проверили 15 человек. Можно сказать, что речь шла о способности ясновидения: все тесты так или иначе были связаны с необходимостью угадать что-либо. Например, кто стоит за ширмой: мужчина или женщина. Или в каком конверте спрятаны деньги.

Кстати, о деньгах. В первой партии тех, кого мы тестировали, была Бахыт Жуматова, финалистка одного из прошлых сезонов «Битвы экстрасенсов». Мы специально приглашали финалистов и победителей магических телешоу принять участие в эксперименте. И она единственная, кто согласился. Так вот, Бахыт Жуматова сказала нам, что она хорошо чувствует деньги. Мы поставили перед ней 10 коробочек с конвертами. В одном из них лежала купюра. У неё было несколько попыток угадать, и все безуспешные.

То же касается и остальных испытуемых. Если кому-то что-то удавалось, это всегда было в рамках случайного угадывания, то есть вписывалось в теорию вероятности. Я пришёл к выводу, что никаких экстрасенсов не существует. Они есть только в воображении тех людей, которые оказались под их влиянием.

— Как сами испытуемые реагировали на свои провалы?

— По-разному. Обычно говорят: «Что-то сегодня не получается. Наверное, чакры закрылись. Давайте я в следующий раз к вам приду». Уходят — и больше не возвращаются.

А были такие, кто пытался нас обвинить, будто это мы специально подстроили им неверный результат эксперимента.

— Неужели не оказалось никого хотя бы со слабым намёком на дар экстрасенса?

— Был один участник. Нужно было угадать, за какой ширмой из пяти спрятан мужчина. По правилам из 10 попыток должно быть 7 успешных. Прежде чем допустить 4 промаха, этот соискатель 4 раза давал правильные ответы. Мы даже сначала напряглись (не потому, что якобы встретились с феноменом, а потому, что заподозрили, что где-то происходит утечка информации) и на всякий случай поменяли наблюдателей. Поменяли человека, который помогал распределяться людям за ширмой. Потом этот участник вылетел из эксперимента, а мы взялись за калькулятор. И подсчитали, что такой результат, в принципе, тоже вписывается в теорию вероятности. Из 15 человек одному могло повезти больше, чем остальным. В общем, ничего необычного.

Мы, кстати, предложили ему прийти на повторное тестирование. И даже готовы сделать поблажки: дать ему, например, больше времени на выполнение задания. Но он говорит, что пока не готов.

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«За три дня устанавливаю любую погоду»

— Что это за люди, которые приходят к вам на испытания? Можете описать их психологический портрет?

— Я считаю, что всех экстрасенсов можно разделить на две категории. Первые — откровенные мошенники, которые знают, что обманывают, и идут на преднамеренную ложь. Вторые — это те, кто сам себя убедил в своих способностях. Но часто бывает так, что одно другого не исключает. Не всегда можно провести чёткую разграничительную линию. То есть человек может намеренно врать и при этом верить в свои способности.

— Но откровенные мошенники вряд ли согласятся на тесты, которые вы предлагаете? Они ведь знают, что их ждёт провал.

— Такие, конечно, к нам не идут. Но те, кто приходит, рассчитывают, что у них что-то получится. Может, по наивности, а может, из-за излишней самоуверенности. Хотя некоторые приходят, как они говорят, испытать свои способности.

Конечно, это люди своеобразные. Бывает, что уже при знакомстве по речи становится понятно: что-то с человеком не то. Речь сумбурная, трудная, наполненная специфическими терминами. Часто прослеживается мания величия. Зачастую она видна уже на стадии заявки. Один кандидат предлагал нам проверить его способность влиять на погоду. Он утверждал, что может вызвать «снегопад века». Вот так вот. Говорил нам: «Помните сильнейший снегопад в таком-то году? Это моих рук дело».

Другой силой мысли разгонял облака. Прислал нам видео, где он показывает: вот было облако, а вот его уже нет. И это, дескать, он его рассеял. Правда, соседние тоже растворились. Да и любое облако рано или поздно исчезает, тут и магии никакой не нужно. Но человек сам себя убедил, понимаете? Так же, как ещё один убедил себя, что может вызывать землетрясения. Показывал нам статистику сейсмической активности и говорил: вот здесь и здесь я воздействовал на земную кору. Специалисты знают, что землетрясения на планете происходят ежедневно, приборы их постоянно фиксируют. Глядя на этот массив данных, человек, вероятно, увидел для себя какую-то закономерность. А затем решил, что он к этому причастен.

Наконец, была такая заявка, привожу дословно: «От меня зависит погода на всей территории страны. Я это заметила, изучила и пользуюсь для себя с гарантией 100%. Я за три дня устанавливаю любую погоду».

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— Таких людей скорее пожалеть стоит, как вы считаете?

— Ну те, кто влияет на погоду, к нам на тестирование и не приходили, их заявки сразу были отсеяны. Человеку свойственно искать закономерности в окружающем мире, в абсолютно случайных данных. Так устроен наш мозг, это нормально. Но мозг не настолько точно настроен, чтобы всегда безошибочно определять, где правда, а где посторонние шумы. И тогда происходит ложное срабатывание: человек видит лицо на поверхности Марса, фигуры в очертаниях облаков, магические знаки на тостах. К сожалению, для некоторых людей ложное срабатывание становится нормой. И превращается в некую сверхценную идею.

Цель нашей премии не в том, чтобы вывести кого-то на чистую воду. Мы хотим показать, как нужно правильно проводить тестирование тех, кто называет себя экстрасенсами. Нужно, чтобы был хоть какой-то контроль за ними, чтобы у людей вырабатывалось критическое отношение к ним.

Сам я не надеюсь обнаружить какие-то необычные явления и сверхспособности. Но если человек действительно что-то такое покажет, то нас можно переубедить.