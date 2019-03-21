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На трассе М1 сбили насмерть пожилую женщину

22.03.2019 11:06 — Разное | Аргументы и факты  
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На трассе М1 сбили насмерть пожилую женщину
Следственный комитет РБ

45-летний житель Барановичей, управляя автомобилем Toyota и двигаясь по 308- километру дороги «Брест-Минск-граница РФ», наехал на пешехода. 75-летняя минчанка переходила проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Правоохранители просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о ДТП, обратиться в Дзержинский РОСК по адресу: г. Дзержинск, ул. Фоминых, д. 1а или по телефону: 8(01716) 6-57-97. 

На трассе М1 сбили насмерть пожилую женщину
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Трагедия произошла 21 марта 2019 года около 6 часов утра.
 
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