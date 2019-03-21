На трассе М1 сбили насмерть пожилую женщину

45-летний житель Барановичей, управляя автомобилем Toyota и двигаясь по 308- километру дороги «Брест-Минск-граница РФ», наехал на пешехода. 75-летняя минчанка переходила проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Правоохранители просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о ДТП, обратиться в Дзержинский РОСК по адресу: г. Дзержинск, ул. Фоминых, д. 1а или по телефону: 8(01716) 6-57-97.