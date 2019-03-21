Свыше 4200 протоколов составила ГАИ за неделю в отношении нарушивших ПДД

Аварии с участием механических транспортных средств и пешеходов являются основной по численности категорией ДТП.

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, на территории области в течение недели проводился целевой комплекс надзорных и профилактических мероприятий в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения — пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевого транспорта. Сотрудники ГАИ составили 4277 административных протоколов в отношении лиц, нарушивших ПДД.

— Практика показала, что и сами незащищенные участники дорожного движения зачастую не являются примером в соблюдении правил поведения на дороге. Так, в рамках профилактических мероприятий к административной ответственности привлечены 1023 пешехода, велосипедиста и возчика гужевого транспорта. Из них 411 не использовали световозвращающие элементы в темное время суток, — сообщили в ГАИ .