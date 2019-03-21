В Быховском райотделе милиции прошел день открытых дверей

16 марта в отделе внутренних дел Быховского райисполкома сотрудниками группы кадров проведено разъяснительно–профилактическое мероприятие “День открытых дверей” с учащимися средних школ г. Быхова и Быховского района. Целью мероприятия была профориентация учащихся, ознакомление их с историей и деятельностью служб и подразделений райотдела.

Заместитель начальника РОВД подполковник милиции Николай Назарчук рассказал учащимся о специфике работы основных подразделений милиции, довёл правила поступления в ведомственные высшие учебные заведения, продемонстрировал табельное оружие и специальные средства, используемые при несении службы. Рассказал несовершеннолетним о последствиях привлечения к административной и уголовной ответственности. Были продемонстрированы профориентационные фильмы об учреждениях образования «Могилевский институт МВД Республики Беларусь » и «Академия МВД Республики Беларусь ».

При проведении мероприятия учащиеся посетили комнату истории Быховского РОВД. Также Николай Назарчук провёл обзорную экскурсию по отделу внутренних дел.







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