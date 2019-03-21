Быховчанка Ирина Усова — жена и мама в погонах майора

Женщина-милиционер в наше время далеко не редкость. Служба в органах внутренних дел отнюдь не прерогатива мужчин. Однако, выбирая этот путь, прекрасные дамы понимают: скидок делать никто не будет. Поэтому женщина в милицейских погонах априори натура целеустремленная, ответственная, стойкая.

Привлекательная блондинка в идеально выглаженной форме – майор милиции Ирина Усова. Старший инспектор группы информационного обеспечения, жена и дважды мама.





Из гражданских — в милиционеры

Впервые порог отдела внутренних дел Быховского райисполкома молодая девушка переступила в 94-ом. Пришла на гражданскую должность – заведующей канцелярией. А через шесть лет успешно аттестовалась.

Работала младшим инспектором по административной практике, младшим участковым инспектором, помощником дежурного оперативно-дежурной службы. И вскоре возглавила группу информационного обеспечения.

Словно предвидя мой вопрос, почему все-таки профессиональный выбор сделала в пользу службы в милиции, Ирина Усова рассказывает:

– Мой папа Николай Шаленков 20 лет отработал оперуполномоченным группы по борьбе с экономическими преступлениями, а на заслуженный отдых уходил с должности начальника медвытрезвителя в звании майора.

День сегодняшний

На первый взгляд, работа старшего инспектора группы информационного обеспечения может показаться рутинной и скучной. Однако это далеко не так.

В обязанности Ирины Усовой входит сбор, обработка, обобщение и предоставление розыскной, профилактической, оперативно-справочной и архивной информации, формирование и обеспечение функционирования единой государственной системы регистрации и учета правонарушений, единого государственного банка данных о правонарушениях и многое другое.

– В первую очередь, это огромная ответственность, ведь нужно учитывать всю работу сотрудников РОВД, – рассказывает Ирина Николаевна. – Следить за правильностью и достоверностью информации. Ошиблись одной буквой в фамилии – выходит, правонарушение совершил уже совсем другой человек.

Здесь необходимы не только сосредоточенность и предельная внимательность, но и знания нормативно-правовых актов, Уголовного кодекса, Кодекса об административных правонарушениях.

Служба майора Ирины Усовой не ограничивается работой с документами. По мере необходимости она производит личный обыск задержанных женщин за административные правонарушения и преступления. Задействована в патрульно-мобильной группе, которая осуществляет проверку в ночное время сторожевой охраны и материальной сохранности в агропромышленном комплексе. Привлекается на охрану общественного правопорядка на массовых мероприятиях.

Жена и мама в погонах майора

Работа в правоохранительных органах закаляет, это постоянное эмоциональное напряжение, опасность. Но это все, как и мундир, остается на службе. А дома Ирина Усова — заботливая жена и мама двоих сыновей.

Несмотря на усталость и напряженный график, она остается женщиной, понимающей и любящей. Ведь дома ее поддержки и внимания ждут любимые мужчины.

Екатерина ГУРСКАЯ.