ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В кинотеатре «Родина» прошла встреча людей, труд которых связан с сельскохозяйственной сферой

22.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Один в поле не воин. Не согласиться со смыслом пословицы сложно. Если за дело берутся сообща, то и успех его гарантирован.

В кинотеатре «Родина» прошла встреча людей, труд которых связан с сельскохозяйственной сферой


В кинотеатре «Родина» прошла встреча людей, труд которых связан с сельскохозяйственной сферой


В кинотеатре «Родина» прошла встреча людей, труд которых связан с сельскохозяйственной сферой


В кинотеатре «Родина» прошла встреча людей, труд которых связан с сельскохозяйственной сферой


В кинотеатре «Родина» прошла встреча людей, труд которых связан с сельскохозяйственной сферой


В кинотеатре «Родина» прошла встреча людей, труд которых связан с сельскохозяйственной сферой

Такой наплыв посетителей, как в минувшую субботу, в кинотеатре «Родина» бывает не каждый день. Полный аншлаг, иначе и не назовешь! Здесь собрались те, чей труд, так или иначе, связан  с одной из самых важнейших и ответственных отраслей, – сельскохозяйственной сферой.

В этот день просторное фойе претерпело изменения. Постарались историко-краеведческий музей, центральная районная библиотека, сельские учреждения образования. Впечатлили их выставки. Представленные экспозиции – богатейший по содержанию и фактуре материал, аккумулирующий достижения района за многие годы. Получилась летопись тружеников АПК Быховщины в датах, числах и лицах.

В зале буквально яблоку негде упасть. Помимо руководства района и председателей сельисполкомов, в креслах – руководители хозяйств – люди опытные, бывалые, координаторы труда на своих землях. Рядом с ними – главные специалисты, а значит, первые помощники, подставляющие плечо в работе. Были и те, кто только делает первые шаги на сельскохозяйственном поприще, — молодые специалисты. Учащиеся трех аграрных классов, заработавших в этом году на базе сельских школ, также в числе присутствующих в «Родине». Для них это мероприятие имело профориентационный характер. Возможно, скоро им вливаться в коллектив тружеников земли – уже сейчас эти представители подрастающего поколения всерьез задумываются о том, чтобы связать свою жизнь со сферой АПК.

Ко всем тем, кто решает главные сельскохозяйственные задачи, обратился председатель райисполкома Дмитрий Мартинович. Он подчеркнул: сегодня агропромышленный комплекс переживает не самые лучшие времена и должного развития АПК не получает. Однако так было не всегда.

За положительными примерами далеко ходить не надо. Речь о тех же колхозах, существовавших не так давно на территории района. Крепкие, рентабельные хозяйства, собирающие богатые урожаи, «гремящие» цифрами привесов и надоев. Вот на них и нужно равняться. Тем более, и возможности у современных аграриев куда более широкие, нежели у их предшественников. В помощь – новые технологии, мощная спецтехника. При условии, что пользоваться ими будут лишь грамотные специалисты.

— Цифры, на которые нужно выйти уже в этом году, доведены. Цели и задачи для их достижения обозначены. От всех заинтересованных – максимум ответственности, — потребовал Дмитрий Мартинович.

Показ художественного фильма с говорящим названием «Председатель» еще раз доказал: благодаря энтузиазму, старанию и любви к земле можно добиться многого: высокой производительности труда, достойных показателей во всех сферах сельхозпроизводства, а значит, и роста заработной платы. Ответственный управленец всегда одинаково остро переживает как за общее дело, так и за благополучие каждого своего работника. Главное для него — не спасовать перед трудностями, а на все сто процентов «выложиться» самому и суметь повести за собой коллектив. Ведь это те люди, которые ему доверяют. При грамотной организации работы сельчане смогут в едином порыве трудиться бок о бок со своим руководителем на общее благо. Таким образом и выйдет родное хозяйство на новый высокий уровень.

Алеся МУХАЧЕВА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один в поле не воин. Не согласиться со смыслом пословицы сложно. Если за дело берутся сообща, то и успех его
 
Новости дня
Новости разные
 
Полезные советы для учащихся Кировщины — чтобы каникулы были безопасными!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика