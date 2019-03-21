В кинотеатре «Родина» прошла встреча людей, труд которых связан с сельскохозяйственной сферой

Один в поле не воин. Не согласиться со смыслом пословицы сложно. Если за дело берутся сообща, то и успех его гарантирован.



































Такой наплыв посетителей, как в минувшую субботу, в кинотеатре «Родина» бывает не каждый день. Полный аншлаг, иначе и не назовешь! Здесь собрались те, чей труд, так или иначе, связан с одной из самых важнейших и ответственных отраслей, – сельскохозяйственной сферой.

В этот день просторное фойе претерпело изменения. Постарались историко-краеведческий музей, центральная районная библиотека, сельские учреждения образования. Впечатлили их выставки. Представленные экспозиции – богатейший по содержанию и фактуре материал, аккумулирующий достижения района за многие годы. Получилась летопись тружеников АПК Быховщины в датах, числах и лицах.

В зале буквально яблоку негде упасть. Помимо руководства района и председателей сельисполкомов, в креслах – руководители хозяйств – люди опытные, бывалые, координаторы труда на своих землях. Рядом с ними – главные специалисты, а значит, первые помощники, подставляющие плечо в работе. Были и те, кто только делает первые шаги на сельскохозяйственном поприще, — молодые специалисты. Учащиеся трех аграрных классов, заработавших в этом году на базе сельских школ, также в числе присутствующих в «Родине». Для них это мероприятие имело профориентационный характер. Возможно, скоро им вливаться в коллектив тружеников земли – уже сейчас эти представители подрастающего поколения всерьез задумываются о том, чтобы связать свою жизнь со сферой АПК.

Ко всем тем, кто решает главные сельскохозяйственные задачи, обратился председатель райисполкома Дмитрий Мартинович. Он подчеркнул: сегодня агропромышленный комплекс переживает не самые лучшие времена и должного развития АПК не получает. Однако так было не всегда.

За положительными примерами далеко ходить не надо. Речь о тех же колхозах, существовавших не так давно на территории района. Крепкие, рентабельные хозяйства, собирающие богатые урожаи, «гремящие» цифрами привесов и надоев. Вот на них и нужно равняться. Тем более, и возможности у современных аграриев куда более широкие, нежели у их предшественников. В помощь – новые технологии, мощная спецтехника. При условии, что пользоваться ими будут лишь грамотные специалисты.

— Цифры, на которые нужно выйти уже в этом году, доведены. Цели и задачи для их достижения обозначены. От всех заинтересованных – максимум ответственности, — потребовал Дмитрий Мартинович.

Показ художественного фильма с говорящим названием «Председатель» еще раз доказал: благодаря энтузиазму, старанию и любви к земле можно добиться многого: высокой производительности труда, достойных показателей во всех сферах сельхозпроизводства, а значит, и роста заработной платы. Ответственный управленец всегда одинаково остро переживает как за общее дело, так и за благополучие каждого своего работника. Главное для него — не спасовать перед трудностями, а на все сто процентов «выложиться» самому и суметь повести за собой коллектив. Ведь это те люди, которые ему доверяют. При грамотной организации работы сельчане смогут в едином порыве трудиться бок о бок со своим руководителем на общее благо. Таким образом и выйдет родное хозяйство на новый высокий уровень.

Алеся МУХАЧЕВА.