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Неделю детской безопасности проводит Госавтоинспекция Могилевской области

22.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Неделю детской безопасности проводит Госавтоинспекция Могилевской областиНеделю детской безопасности проводит Госавтоинспекция региона до 22 марта. Мероприятия направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

«Юные участники движения в силу своего возраста не всегда понимают всей степени опасности на дороге. Вот почему важен профессионализм водителя, родительский контроль и своевременное напутствие о правилах безопасного поведения», — отметили собеседники. Они обратили внимание водителей на соблюдение правил проезда пешеходных переходов, дворовых территорий и участков дороги со знаком «Дети».

Родителям следует помнить, что перевозить детей до 12-летнего возраста они должны только с использованием специальных детских удерживающих устройств. Запрещено во время движения в автомобиле держать ребенка на коленях у совершеннолетнего пассажира, пристегнутого ремнем безопасности на заднем сиденье. Ремни, кресла, бустеры и т.п. — наиболее эффективные и простые средства для снижения числа летальных исходов в дорожных авариях.

mogilev-region.gov.by
 
 
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Неделю детской безопасности проводит Госавтоинспекция региона до 22 марта. Мероприятия направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с...
 
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