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В Быховском районе начинают разработку местной стратегии устойчивого развития

22.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В Быховском районе начинают разработку местной стратегии устойчивого развитияВ Быховском районе приступают к разработке местной стратегии устойчивого развития (СУР).

Первые активности пройдут уже в ближайшее время. На следующей неделе состоятся тематические встречи по четырем направлениям с участием местной власти, предпринимателей и общественности. Во время обсуждений будут сформированы и согласованы приоритетные направления развития Быховского района , рассмотрен вопрос об обеспечении транспорентности и партисипативности, или другими словами — участие широкого круга заинтересованных, будет согласована «Дорожная карта» процесса разработки районной СУР, определятся ресурсы, необходимые тематическим группам, а также будет согласована структура управления процессом разработки районной СУР. И уже во вторник 19 марта в районном центре культуры пройдут две тематические встречи: «Экология и окружающая среда» (Начало: 10.00 часов) и «Социальная сфера и гражданское участие» (Начало 14.00 часов). Всех неравнодушных к развитию нашего района просим направлять вопросы по соответствующим тематикам, которые обязательно будут учтены во время проведения встреч. Это можно сделать на электронную почту: ldf.bykhov@gmail.com или по телефону +375296970835.

P.S. Небольшой анонс: В пятницу 22 марта пройдут тематические встречи «Экономика (производство, предпринимательство и туризм)» и «Энергоэффективность и ресурсосбережение». Просим также направлять вопросы.

P.P.S. Наиболее активных жителей, которые предложат самые интересные вопросы мы пригласим для участия в тематических группах! Ждем ваших вопросов.

 
 
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В Быховском районе приступают к разработке местной стратегии устойчивого развития (СУР). Первые активности пройдут уже в ближайшее время. На следующей
 
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