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Facebook семь лет хранил пароли почти 600 миллионов пользователей
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Facebook хранила пароли огромного числа своих пользователей в первоначальном виде, без шифровки. Они были доступным сотрудникам социальной сети в виде текста. Об этом
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Facebook хранила пароли огромного числа своих пользователей в первоначальном виде, без шифровки. Они были доступным сотрудникам социальной сети в виде текста. Об этом...
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