Что военный броневик делает на улицах Пинска?

Справка. БРДМ-2 разработана в КБ Горьковского автомобильного завода в 1962 году в СССР.





Серийно производилась на заводе разработчике и «Арзамасском машиностроительном завод» с 1962 по 1982 годы. Также на правах лицензии машина производилась в некоторых социалистических странах. Советский броневик до сих пор используется в более чем пятидесяти странах.





БРДМ-2 является легкобронированной машиной, 7-мм броня защищает от пуль лёгкого стрелкового оружия и осколков.





Основным преимуществом БРДМ-2 является высочайшая проходимость, броневик имеет полноприводное шасси, в конструкцию данной машины заложена возможность преодоления водных преград вплавь. Максимальная скорость на суше - 95 км/ч, на плаву - 10 км/ч.





Вооружение - 14.5-мм пулемет КПВТ, спаренный 7.62-мм пулемет ПКТ.

Боекомплект - 500 патронов 14.5-мм, 2000 патронов 7.62-мм.





БРДМ-2 имеет множество модификаций, которые производились в разных странах, во время которых заменялись двигатели, вооружение, монтировались в бортах двери для десантирования, устанавливались более современные приборы и радиостанции.









Судя по фотографии, броневик, ехавший по Пинску, выпуска первых серий, в его бортах не видно люков десанта.