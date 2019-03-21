Лолите стало плохо после концерта









Однако сразу после концерта состояние артистки резко ухудшилось. Она стала терять сознание, ей вызвали скорую помощь. К счастью, знаменитость не пришлось госпитализировать, ей стало лучше. Врачи диагностировали у Лолиты сильный стресс и давление, так что после приема обычных таблеток артистка пришла в себя.





Вероятно, такое состояние связано с тем, что несколько дней назад прошли похороны бывшего мужа Лолиты Арнольда Спиваковского. Артистка присутствовала на похоронах экс-возлюбленного. Отметим, что Милявская хорошо общалась с бывшим мужем даже после развода, поэтому сильно переживала из-за его смерти.





Напомним, что мужчина скончался в возрасте 51 года в Испании. Его имя было на слуху еще с девяностых годов, в том числе в связи с криминальными делами.





Бизнесмен, подвизавшийся на ниве гостиничного бизнеса и в разное время входивший в руководство крупнейших комплексов, таких как «Пекин» и «Интурист», неоднократно оказывался в поле зрения правоохранительных органов.