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Лолите стало плохо после концерта
Накануне вечером в Ростове-на-Дону (Россия) состоялся концерт Лолиты. 55-летняя знаменитость блистала на сцене и порадовала своих поклонников песнями и прекрасным выступлением.
Однако сразу после концерта состояние артистки резко ухудшилось. Она стала терять сознание, ей вызвали скорую помощь. К счастью, знаменитость не пришлось госпитализировать, ей стало лучше. Врачи диагностировали у Лолиты сильный стресс и давление, так что после приема обычных таблеток артистка пришла в себя.
Вероятно, такое состояние связано с тем, что несколько дней назад прошли похороны бывшего мужа Лолиты Арнольда Спиваковского. Артистка присутствовала на похоронах экс-возлюбленного. Отметим, что Милявская хорошо общалась с бывшим мужем даже после развода, поэтому сильно переживала из-за его смерти.
Напомним, что мужчина скончался в возрасте 51 года в Испании. Его имя было на слуху еще с девяностых годов, в том числе в связи с криминальными делами.
Бизнесмен, подвизавшийся на ниве гостиничного бизнеса и в разное время входивший в руководство крупнейших комплексов, таких как «Пекин» и «Интурист», неоднократно оказывался в поле зрения правоохранительных органов.
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Накануне вечером в Ростове-на-Дону (Россия) состоялся концерт Лолиты. 55-летняя знаменитость блистала на сцене и порадовала своих поклонников песнями и прекрасным...
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