Сын Хафеза: Башар по умолчанию













AFP





В 1994 году в автомобильной катастрофе погиб Басиль — старший сын и изначальный наследник президента Сирии Хафеза Асада. Ему было 32 года. Тогдашний президент назначил наследником своего второго сына — Башара (имя которого значит «благовестник»). Хафиз Асад умер от сердечного приступа в 2000 году, и у сирийцев появилась надежда, что его сын, который учился на медицинском факультете в Лондоне, встанет на путь либерализации и ознаменует своим приходом новую эру в стране.





Сейчас Башару 53 года, его президентство нельзя назвать успешным. В 2015 году режим был на грани уничтожения, и тогда Россия решила спасти лидера с помощью прямого военного вмешательства. Асаду улыбнулась удача, и он выстоял: во многом благодаря росту активности ИГИЛ и «Аль-Каиды» (запрещены в России — прим. ред.) в Сирии, благодаря чему была уничтожена умеренная оппозиция. Если рассуждать цинично, убийца-Асад стал для Сирии более предпочтительной альтернативной: светская диктатура привлекательнее мусульманского террористического режима.





Дочь Саддама: «Ирак в руках захватчиков»













AFP





Сыновей Саддама Хусейна американцы убили в начале 2000-х годов, но в живых осталась их сестра Рагад, имя которой означает «доброта и благополучие». Рагад 49 лет, ее отца казнили в 2006 году. Живет в Иордании с детьми, и, несмотря на то, что по приказу Саддама убили ее мужа и отца пятерых детей — Хусейна Камеля, она по-прежнему поддерживает его и скучает.





В конце прошлого года Рагад сильно разозлила многих своим высказыванием, когда назвала отца «шахидом» и заявила, что он пожертвовал жизнью ради Ирака и своих «героических» детей. По ее словам, в эпоху Саддама Ирак был оплотом безопасности арабской нации, сдерживал империалистические амбиции Ирана и религиозный экстремизм в регионе.









Она у ерждала, что после ухода отца, Ирак погряз в кровопролитии и этнической борьбе, испытывает экономические проблемы и политические унижения, столкнулся с расцветом террористических движений. По ее словам, все это разрушило наследие и историю страны, а Ирак стал раздробленной страной, которую сначала оккупировали американцы, а потом прибрали к рукам иранцы.



