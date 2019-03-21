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От осинки не родятся апельсинки: дети диктаторов

22.03.2019 10:51 — Разное | Партизан  
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Сеиф аль-Ислам намерен спасти Ливию от хаоса, воцарившегося после смерти Муаммара Каддафи, Рагад Хуссейн призывает помнить о золотых временах Ирака в эпоху президентства Саддама Хуссейна, а Башар Асад похоронил мечты о карьере врача, продолжая авторитарные традиции своего отца Хафеза Асада. Кто из детей диктаторов ХХ века жаждет власти, а кто предпочел затеряться в диаспоре?

От осинки не родятся апельсинки: дети диктаторов

Сын Хафеза: Башар по умолчанию




AFP

В 1994 году в автомобильной катастрофе погиб Басиль — старший сын и изначальный наследник президента Сирии Хафеза Асада. Ему было 32 года. Тогдашний президент назначил наследником своего второго сына — Башара (имя которого значит «благовестник»). Хафиз Асад умер от сердечного приступа в 2000 году, и у сирийцев появилась надежда, что его сын, который учился на медицинском факультете в Лондоне, встанет на путь либерализации и ознаменует своим приходом новую эру в стране.

Сейчас Башару 53 года, его президентство нельзя назвать успешным. В 2015 году режим был на грани уничтожения, и тогда Россия решила спасти лидера с помощью прямого военного вмешательства. Асаду улыбнулась удача, и он выстоял: во многом благодаря росту активности ИГИЛ и «Аль-Каиды» (запрещены в России — прим. ред.) в Сирии, благодаря чему была уничтожена умеренная оппозиция. Если рассуждать цинично, убийца-Асад стал для Сирии более предпочтительной альтернативной: светская диктатура привлекательнее мусульманского террористического режима.

Дочь Саддама: «Ирак в руках захватчиков»




AFP

Сыновей Саддама Хусейна американцы убили в начале 2000-х годов, но в живых осталась их сестра Рагад, имя которой означает «доброта и благополучие». Рагад 49 лет, ее отца казнили в 2006 году. Живет в Иордании с детьми, и, несмотря на то, что по приказу Саддама убили ее мужа и отца пятерых детей — Хусейна Камеля, она по-прежнему поддерживает его и скучает.

В конце прошлого года Рагад сильно разозлила многих своим высказыванием, когда назвала отца «шахидом» и заявила, что он пожертвовал жизнью ради Ирака и своих «героических» детей. По ее словам, в эпоху Саддама Ирак был оплотом безопасности арабской нации, сдерживал империалистические амбиции Ирана и религиозный экстремизм в регионе. 


Она у ерждала, что после ухода отца, Ирак погряз в кровопролитии и этнической борьбе, испытывает экономические проблемы и политические унижения, столкнулся с расцветом террористических движений. По ее словам, все это разрушило наследие и историю страны, а Ирак стал раздробленной страной, которую сначала оккупировали американцы, а потом прибрали к рукам иранцы.



АР

После того, как повстанцы в Ливии в 2011 году убили диктатора Муаммара Каддафи, большая часть семьи получила политическое убежище в соседнем Алжире и королевстве Оман в Персидском заливе. Трое детей Каддафи погибли в гражданской войне от огня повстанцев.

«Нормальный» сын Каддафи — Сеиф аль-Ислам, значение имени которого — «меч ислама». Сеиф аль-Ислам, которому сейчас 44 года, был наиболее вероятным кандидатом на наследство отца и часто положительно высказывался о евреях в Ливии. Ему приписывают романы с несколькими моделями и израильской актрисой Орли Вайнерман.

В 2015 году Сеифа аль-Ислама Каддафи приговорили к смертной казни, но спустя год освободили, так как признания в совершении преступлений у него якобы выбили. В конце прошлого года в Ливии был опубликован опрос, согласно которому большинство ливийцев поддерживают его назначение на пост президента. Народ Ливии, кажется, сыт по горло анархией и жаждет стабильности времен диктатора. Выдвинет ли Сеиф аль-Ислам свою кандидатуру на летних выборах? Тем временем на его стороне племена, которые поддерживали его отца, а также Египет и Россия.

Сын Мубарака планирует вернуться



АР

Не многим более восьми лет назад Гамаль Мубарак (на фото крайний слева) все еще был высокопоставленным членом Национально-демократической партии— правящей фракции Египта и, по всей видимости, шел к тому, чтобы сменить своего отца Хосни Мубарака на посту президента. Но 25 января 2011 года во время «арабской весны» Хосни Мубарака свергли.

После свержения президента его детей — Гамаля и Алуу — арестовали по обвинению в коррупции, мошенничестве на фондовой бирже и краже государственных средств. Во времена правления президента от «Братьев мусульман» (запрещена в РФ — прим. ред.) Мухаммед Мурси дал понять, что их судьба решена, но спустя два года после переворота Мурси свергли, на смену ему пришел Абдул-Фатах ас-Сиси, решение суда изменили и братьев освободили.


При этом Гамаль Мубарак все еще находится под следствием из-за денег, которые держит на частном счете на Кипре. Однако, по слухам, это не помешает ему попытаться вернуться на следующих выборах в Египте.

Саад аль-Харири: незавершенная месть



AFP

Саад аль-Харири — представитель мусульман-суннитов в Ливане. Он сын премьер-министра Ливана Рафика Харири, который был убит в 2005 году, по-видимому, боевиками «Хезболлы», работающими на президента Сирии Башара Асада. До убийства отца Саад, родившийся в Саудовской Аравии, был успешным бизнесменом. После смерти отца возглавил «Революцию кедров», результатом которой стал вывод сирийских войск с территории Ливана после 29-летней оккупации.

Несмотря на то, что Саад несколько раз становился премьер-министром, он не завершил месть за смерть отца и продолжает вести опасную политическую битву против «Хезболлы». Его поддерживает Саудовская Аравия, но он все еще боится предпринять конкретные шаги по разоружению организации. О возобновлении отношений с Сирией Саад говорить не готов.

Принц, который гуляет по Каабе


АР

Наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману 33 года. До недавнего времени о нем очень хорошо отзывались на Западе, благодаря его инициативе разрешить саудовским женщинам водить, открыть в королевстве кинотеатры и принять другие меры по либерализации в стране. Убийство журналиста Джамала Хашогги, в котором многие подозревают бен Салмана, показало его жестокую сущность и сильно подпортило имидж. Недавно он подвергся дополнительной критике после того, как его сфотографировали гуляющим по крыше Каабы в Мекке — самом священном месте для мусульман. По мусульманским взглядам, это ужасный поступок.

Тем не менее, бен Салман, кажется, остается преемником старого короля (84). Мухаммед — один из самых молодых министров обороны в мире — харизматичный и влиятельный. Он считается одним из лидеров борьбы против Ирана, инициировал войну с хуситами в Йемене и сформулировал экономический план Саудовской Аравии на постнефтяной период. Так что в арабском мире у него много как поклонников, так и врагов.

Иордания: принц уже на плакатах


AFP

Во время недавней поездки в Иорданию глава отдела ближневосточных и исламских исследований Университета Хайфы профессор Юваль бен Басcат заметил, что на многих рекламных щитах рядом с королем Абдаллой стоит его сын — молодой наследный принц Хуссейн.

Король Абдалла II назначил сына Хусейна, которому сейчас 28 лет, наследником престола десять лет назад. Согласно иорданской традиции, молодого Хусейна отправили учиться за границу и получить степень по истории в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, округ Колумбия. Он также учился в престижном британском военном колледже в Сандхерсте.


До 2004 года логичным наследником считали брата короля Абдаллы II — 38-летнего Хамзу. Хамза гораздо опытнее молодого Хусейна, у него выдающийся военный послужной список, он преуспел в учебе и во всех инициативах в королевстве. Решение о передаче короны сыну Абдаллы похоже на решение предыдущего поколения, когда Абдаллу II короновали вместо брата тогдашнего Хусейна — Хасана.
 
 
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Сеиф аль-Ислам намерен спасти Ливию от хаоса, воцарившегося после смерти Муаммара Каддафи, Рагад Хуссейн призывает помнить о золотых временах Ирака в эпоху...
 
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