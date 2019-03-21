Как выглядят древнейшие звезды во Вселенной

Ученые определили возраст самого древнего звездного скопления HP 1 в Млечном Пути. Об этом сообщает Science Alert.



Фото: Gemini Observatory/AURA/NSF

«Этот звездный кластер похож на древнее ископаемое, похороненное в недрах нашей Галактики, и теперь мы можем датировать его тем далеким временем, когда Вселенная была еще очень молода. Эти звезды — одни из самых старых из всех, что мы когда-либо видели», — отметил астроном Стефано Соуза (Stefano Souza) из Университета Сан-Паулу.

Специалисты предполагают, что скоплению HP 1 около 12,8 миллиарда лет — на один миллиард лет меньше, чем Вселенной. А еще исследователи определили, что HP-1 находится на расстоянии примерно 21 500 световых лет от Земли.

Благодаря установлению этого расстояния астрономы также смогли точнее определить некоторых их другие особенности. В частности — металличность (концентрацию элементов тяжелее водорода и гелия), по которой может определяться возраст звезды. У «ранних» звезд металличность — низкая.