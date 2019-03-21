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Молодой белорусский гитарист-виртуоз даст концерт в Гомеле
Концерт молодого белорусского гитариста-виртуоза Ярослава Макарича пройдет в
Талант, энергетика и технические возможности ставят Ярослава Макарича в ряд наиболее ярких белорусских гитаристов нового поколения. Обладая тонким музыкальным вкусом, он способен насыщать произведения, которые исполняет, особым настроением и находить для них необычные интерпретации.
В программе концерта: И.С. Бах, Д. Агуадо, Х. Родриго, Дж. Рейнхард, А. Барриос, М. Льобет, Д. Лонг, Й. Йовичич, Э. Лекуона, Й. Мертц.
Сольный концерт Ярослава Макарича пройдет в рамках большого тура гитариста по городам Беларуси. Этой весной выступления виртуозного музыканта смогут услышать также жители
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Концерт Ярослава Макарича состоится в 23 марта во Дворце Румянцевых и Паскевичей
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