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Молодой белорусский гитарист-виртуоз даст концерт в Гомеле

22.03.2019 11:30 — Разное | Tut.by  
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Концерт молодого белорусского гитариста-виртуоза Ярослава Макарича пройдет в Гомеле 23 марта и Жлобине 22 марта. Концерты пройдут в рамках большого тура гитариста по городам Беларуси.


Талант, энергетика и технические возможности ставят Ярослава Макарича в ряд наиболее ярких белорусских гитаристов нового поколения. Обладая тонким музыкальным вкусом, он способен насыщать произведения, которые исполняет, особым настроением и находить для них необычные интерпретации.

В программе концерта: И.С. Бах, Д. Агуадо, Х. Родриго, Дж. Рейнхард, А. Барриос, М. Льобет, Д. Лонг, Й. Йовичич, Э. Лекуона, Й. Мертц.

Сольный концерт Ярослава Макарича пройдет в рамках большого тура гитариста по городам Беларуси. Этой весной выступления виртуозного музыканта смогут услышать также жители Минска, Пинска, Барановичей, Гродно, Витебска и Бреста.

Стоимость: 12 рублей.

Справки и заказ билетов: 70−33−41, 75−80−93.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Концерт Ярослава Макарича состоится в 23 марта во Дворце Румянцевых и Паскевичей
 
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