Молодой белорусский гитарист-виртуоз даст концерт в Гомеле

Концерт молодого белорусского гитариста-виртуоза Ярослава Макарича пройдет в Гомеле 23 марта и Жлобине 22 марта . Концерты пройдут в рамках большого тура гитариста по городам Беларуси.





Талант, энергетика и технические возможности ставят Ярослава Макарича в ряд наиболее ярких белорусских гитаристов нового поколения. Обладая тонким музыкальным вкусом, он способен насыщать произведения, которые исполняет, особым настроением и находить для них необычные интерпретации.

В программе концерта: И.С. Бах, Д. Агуадо, Х. Родриго, Дж. Рейнхард, А. Барриос, М. Льобет, Д. Лонг, Й. Йовичич, Э. Лекуона, Й. Мертц.

Сольный концерт Ярослава Макарича пройдет в рамках большого тура гитариста по городам Беларуси. Этой весной выступления виртуозного музыканта смогут услышать также жители Минска , Пинска, Барановичей, Гродно, Витебска и Бреста.

Стоимость: 12 рублей. Справки и заказ билетов: 70−33−41, 75−80−93.