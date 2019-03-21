ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывшее заводское здание в Москве переделали в автомобильный шоурум. Получилось стильно

22.03.2019 11:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Москве на территории бывшего завода ЗИЛ открылся крупнейший в Европе дилерский центр и шоурум Mercedes-Benz и Audi, сообщает РБК. Для этого дела реконструировали бывший модельный цех зила и результат оказался впечатляющим. Здание получилось стильным и сохранило свою историю.


Фото: Илья Иванов

Впервые в истории двух конкурирующих брендов они разместились в одном здании — бывшем модельном цехе ЗИЛ, реконструированном по проекту московского архитектурного бюро Kleinewelt Architekten.

— Созданию дилерского центра и шоурума предшествовали двухлетние переговоры с руководством Mercedes-Benz и Audi. Представители обеих марок предоставили нам свои требования, главным из которых было обеспечить автономную работу дилерских центров, — вспоминает председатель правления компании «Авилон» Андрей Павлович.


Фото: Илья Иванов

— Жесточайшим требованием обоих брендов было разграничить пространство здания таким образом, чтобы из одного шоурума в другой невозможно было попасть, не выйдя на улицу. Именно поэтому между ними находится глухой брандмауэр, в котором мы разместили все коммуникации, — рассказывает партнер Kleinewelt Architekten Николай Переслегин.


Фото: Илья Иванов

Здание площадью 22,8 тысяч квадратных метров включает один подземный и шесть надземных этажей с панорамным остеклением. Для создания полностью прозрачных фасадов по чертежам архитекторов были разработаны панели из высокопрочного стекла размером 3×6 м

— Нас никто не обязывал сохранять облик здания, потому что оно не является объектом культурного наследия, — говорит Николай Переслегин. — Однако наша этическая позиция заключалась в том, чтобы сохранить память этого места через архитектуру, поскольку сегодня от ЗИЛа практически ничего не осталось. Дилерский центр «Авилон» — единственная постройка, напоминающая о том, что когда-то место было центром проектирования и производства лучших в СССР автомобилей".


Фото: Илья Иванов

Архитекторы обмерили сохранившиеся фасады при помощи лазера, поэлементно их разобрали и отправили в реставрационные мастерские. В результате не менее 10% подлинных деталей удалось восстановить и вернуть на место. Элементы, которые не подлежали реставрации, заменили на новые, сделанные по архивным чертежам


Фото: Илья Иванов

Фронтальный фасад, который проходит по красной линии Автозаводской улицы и выходит на Третье транспортное кольцо, воссоздан по чертежам Первой архитектурно-проектной мастерской Наркомтяжпрома под руководством братьев Весниных​. Именно она в 1930-е годы спроектировала здание и всю территорию ЗИЛа. По оценке Kleinewelt Architekten, реставрация сохранившихся элементов и воссоздание исторического облика сооружения привело к 15%-ному удорожанию строительства.

Концепцию интерьеров здания разработало немецкое архитектурное бюро Merz&Merz, в портфолио которого — музеи и штаб-квартиры Porshe и Mercedes. Для оформления шоурума были использованы натуральные материалы, которые визуально ассоциируются с дорогой отделкой салона автомобиля.


Фото: Илья Иванов

Фото: Илья Иванов

По требованию обеих марок, в интерьерах шоурума не используются повторяющиеся решения. Именно поэтому в зоне Mercedes-Benz оборудованы лестницы, а в зоне Audi установлены эскалаторы.


Фото: Илья Иванов

Цокольный этаж предназначен для размещения сервисного центра и склада запчастей, а верхний этаж занимает ​стоянка для автомобилей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
На бургерах да на футболках. Каким бизнесом занимаются российские звезды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика