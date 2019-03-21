Бывшее заводское здание в Москве переделали в автомобильный шоурум. Получилось стильно

В Москве на территории бывшего завода ЗИЛ открылся крупнейший в Европе дилерский центр и шоурум Mercedes-Benz и Audi, сообщает РБК. Для этого дела реконструировали бывший модельный цех зила и результат оказался впечатляющим. Здание получилось стильным и сохранило свою историю.



Фото: Илья Иванов

Впервые в истории двух конкурирующих брендов они разместились в одном здании — бывшем модельном цехе ЗИЛ, реконструированном по проекту московского архитектурного бюро Kleinewelt Architekten.

— Созданию дилерского центра и шоурума предшествовали двухлетние переговоры с руководством Mercedes-Benz и Audi. Представители обеих марок предоставили нам свои требования, главным из которых было обеспечить автономную работу дилерских центров, — вспоминает председатель правления компании «Авилон» Андрей Павлович.



Фото: Илья Иванов

— Жесточайшим требованием обоих брендов было разграничить пространство здания таким образом, чтобы из одного шоурума в другой невозможно было попасть, не выйдя на улицу. Именно поэтому между ними находится глухой брандмауэр, в котором мы разместили все коммуникации, — рассказывает партнер Kleinewelt Architekten Николай Переслегин.



Фото: Илья Иванов

Здание площадью 22,8 тысяч квадратных метров включает один подземный и шесть надземных этажей с панорамным остеклением. Для создания полностью прозрачных фасадов по чертежам архитекторов были разработаны панели из высокопрочного стекла размером 3×6 м

— Нас никто не обязывал сохранять облик здания, потому что оно не является объектом культурного наследия, — говорит Николай Переслегин. — Однако наша этическая позиция заключалась в том, чтобы сохранить память этого места через архитектуру, поскольку сегодня от ЗИЛа практически ничего не осталось. Дилерский центр «Авилон» — единственная постройка, напоминающая о том, что когда-то место было центром проектирования и производства лучших в СССР автомобилей".



Фото: Илья Иванов

Архитекторы обмерили сохранившиеся фасады при помощи лазера, поэлементно их разобрали и отправили в реставрационные мастерские. В результате не менее 10% подлинных деталей удалось восстановить и вернуть на место. Элементы, которые не подлежали реставрации, заменили на новые, сделанные по архивным чертежам



Фото: Илья Иванов

Фронтальный фасад, который проходит по красной линии Автозаводской улицы и выходит на Третье транспортное кольцо, воссоздан по чертежам Первой архитектурно-проектной мастерской Наркомтяжпрома под руководством братьев Весниных​. Именно она в 1930-е годы спроектировала здание и всю территорию ЗИЛа. По оценке Kleinewelt Architekten, реставрация сохранившихся элементов и воссоздание исторического облика сооружения привело к 15%-ному удорожанию строительства.

Концепцию интерьеров здания разработало немецкое архитектурное бюро Merz&Merz, в портфолио которого — музеи и штаб-квартиры Porshe и Mercedes. Для оформления шоурума были использованы натуральные материалы, которые визуально ассоциируются с дорогой отделкой салона автомобиля.



Фото: Илья Иванов



Фото: Илья Иванов

По требованию обеих марок, в интерьерах шоурума не используются повторяющиеся решения. Именно поэтому в зоне Mercedes-Benz оборудованы лестницы, а в зоне Audi установлены эскалаторы.



Фото: Илья Иванов

Цокольный этаж предназначен для размещения сервисного центра и склада запчастей, а верхний этаж занимает ​стоянка для автомобилей.