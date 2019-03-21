«Два года был лежачим и сутками смотрел в потолок». Белорус ростом 136,5 см стал крутым блогером

«С моей внешностью даже капюшон не помогает спрятаться от внимания», — рассказывает самый популярный тиктокер в русскоязычном сегменте Алексей Савко. У 22-летнего гродненца — рост 136,5 сантиметра. TUT.BY рассказывал про амбициозного парня в 2014 году, когда он еще получал актерское образование в колледже, поигрывал в баскетбол и мечтал о том, как будет ездить на Mercedes-Benz Gelandewagen. Сейчас у него — звание мастера спорта по пауэрлифтингу, съемки в Москве и блог с 2,7 миллиона подписчиков.



Фото из инстаграма Алексея Савко

«Я перенес пять операций и два года был лежачим»

Сегодня гродненский актер уже не может раствориться в толпе даже в многомиллионной Москве. Его узнают, с ним фотографируются, его благодарят за позитив, который Алексей дарит в своих скетчах в TikTok (социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео и прямые эфиры. — Прим. TUT.BY).

— С моей внешностью даже капюшон не помогает спрятаться от внимания, — улыбается 22-летний блогер. — Первое время было дико непривычно, когда люди подходили на улице, потому что внутри меня ничего не изменилось: я не стал другим, не почувствовал себя в миг знаменитым. В душе остался обычным парнем, который окрылен мечтой.

Еще 10 лет назад белорус ростом 136,5 сантиметра серьезно комплексовал из-за своего роста.

— Понимал, что я не такой, как все. Например, когда приходили с родителями в торговый центр, дети начинали кричать: «Карлик-карлик!». Конечно, в тот момент я испытывал очень странные чувства, — признается блогер. — Я переживал по поводу общения с девушками. Думал, им нужен парень, который обязательно должен быть выше. Это сейчас понимаю, что все зависит от внутренней уверенности. Если раньше парни в компании смеялись надо мной и считали, что я проигрываю им конкуренцию, то сегодня они меня недолюбливают, ведь я отбираю женское внимание.

Удивительно, но пересмотреть отношение к себе и окружающему миру, принять свою внешность Алексею помогли испытания и проблемы со здоровьем.

— В 15 лет, играя в хоккей, я разорвал крестообразную связку. Не стал сразу обращаться к врачам — думал, само срастется. Пару недель полежал дома, а потом попробовал поиграть в футбол. Но это окончательно уничтожило мое колено. После этого два года провел в больницах Минска и Гродно, перенес пять операций. В какой-то момент начал слышать разговоры в духе: «Мы не знаем, что делать. Вероятно, он не будет ходить». Для меня, 15-летнего летнего ребенка, это стало большим ударом.

— Представьте, два года я оставался лежачим и сутками смотрел в белый потолок. Тогда часто разговаривал сам с собой и с Богом, задавая вопрос: «Для чего мне все это?». Когда нашел для себя ответ, то стал абсолютно стальным.

Алексей вспоминает, как в определенный момент сказал себе: «Что бы вы, господа доктора, ни говорили, я буду ходить».

— Встать на ноги мне помог гродненский врач Леонид Сычевский. Он провел финальную операцию. Я очень благодарил этого человека, а он просто отвечал: «Это моя работа».

«Я чертов демон, который слишком силен»

До травмы Алексей Савко регулярно занимался спортом. В списке любимых видов первым значился футбол. После травмы о нем пришлось забыть. 17-летний Алексей отправился в тренажерку восстанавливаться и разрабатывать колено. Но задержался там дольше, чем планировал.

— После каждого поражения в жизни наступают победы. Моя история с пауэрлифтингом тому подтверждение. Как-то в тренажерном зале тренер Александр Воробьев предложил мне проверить максимальную силу жима лёжа. Я пожал 85 килограмм от груди и подумал: «Я чертов демон, который слишком силен». Через неделю тренер сказал: «Если не жмешь 100 килограмм — ты никто!». А мне нельзя говорить такие фразы, — улыбается Алексей. — Это меня только завело. С этого начались мои соревнования по пауэрлифтингу.

Когда парень проходил медкомиссию, чтобы допуститься к участию в чемпионате страны, травматолог, который помнил его еще по многострадальной травме колена, очень удивился:

— Врач переспросил: «В каких соревнованиях вы собрались участвовать? В чемпионате по пауэрлифтингу?». Он даже изменился в лице, — вспоминает Алексей. — В 2017-м я стал чемпионом Беларуси по пауэрлифтингу в категории до 60 килограмм — пожал 117,5 килограмма. Сейчас могу пожать уже 135. За что бы я ни брался, люди всегда сперва сомневались: «У тебя ничего не получится». А потом кричали: «Ты красавчик!». После травмы колена мне говорили, что я останусь инвалидом. А в итоге я получил звание мастера спорта — просто ракета.

«Полюбил Москву еще до того, как впервые там побывал»

Параллельно со спортом Алексей Савко реализовывал творческие амбиции.

Он окончил Гродненский колледж искусств, получил диплом актера. После года отработки педагогом по распределению в школе искусств решился на переезд в Москву.

— У меня не было как такового периода адаптации в мегаполисе. Москва — тот город, который я полюбил еще до того, как впервые там побывал. Я не просто хотел свалить куда-то из Беларуси, а мечтал именно о Москве, которая ассоциировалась с постоянной движухой и бешеной конкуренций. Она превзошла мои ожидания, — рассказывает Алексей.

В России карьера белорусского актера стартовала со съемок для крупного спортивного YouTube-канала Body Mania. Дальше были вайны с топовыми блогерами, эпизодические роли в сериалах и собственный блог в TikTok.

Сегодня у Алексея — 2,7 миллионов подписчиков в TikTok и почти 100 тысяч в Instagram. Основная часть контента — скетчи, в которых он иронизирует над своим ростом.

— За полгода суммарное количество просмотров моих видео составило полмиллиарда. Это кажется абсолютным безумием. В чем фишка? — переспрашивает Алексей. — Во-первых, я получал актерское образование у хороших педагогов. Во-вторых, я понимаю, какую эмоцию нужно дать человеку, чтобы он поставил лайк. В-третьих, я убежден, что ради успеха работал больше, чем другие. Когда ребята загружали три ролика в неделю, я грузил семь. Если я видел, что видео проваливается, тут же через пару часов загружал новое, которое делало мне рейтинг.

«Мне предлагают играть в кино зайчиков и клоунов. Но для меня это зашквар»

Спрашиваем у Алексея, реально ли было бы так же раскрутиться в Беларуси.

— В любом месте сейчас можно выстрелить — достаточно интернета. Яркий пример — инстаграм-проект «Поля из деревки» . Девочка жила в Москве и вдруг переехала в деревню. За короткий промежуток времени ее аудитория с нуля выросла до 1,6 миллиона подписчиков. Рассматриваю ли вариант вернуться в Беларусь? — задумывается Алексей. — Конечно. Но пока я молод, хочу оставаться в Москве. Мне нравится приезжать в спокойный Гродно к близким, отдыхать от московской суеты. Но в Гродно мне не хватает драйва.

Алексей Савко признается, что у него еще миллион актерских амбиций.

— Если бы фея предложила мне выбор — стать топовым актером или самым известным блогером в русскоязычном пространстве, я бы выбрал актерство. Мне нравится «собирать» роль и работать с режиссерами. Уверен, что через пару лет разрушу стереотип о маленьких людях, которые якобы не могут играть разные роли. Да, сейчас мне никто не предлагает сыграть Ромео. Но почему бы не начать с ролей бандитов или сантехников — кого угодно? Чуть ли не каждый день мне предлагают бегать в кадре в костюме зайчиков и клоунов. Но для меня это зашквар. Я получал актерское образование не ради этого.

«Хейтеры — это неудачники. Не могу тратить на них свое время»

На вопрос, как он реагирует на комментарии хейтеров, Алексей Савко отвечает:

— А что с них взять? Пока я работаю, они меня обсуждают. Хейтеры — это неудачники, у которых по всем позициям в жизни провал. Я не могу тратить на них свое время. Да и вообще, меня невозможно обидеть, тем более кнопочным «интернет-героям».

Чаще я слышу хорошие отзывы. Люди благодарят за то, что могут релакснуть под мои видео. И мне безумно приятно, что моя аудитория — это не ребята, которые смотрят пранкеров, а добрые люди — от детей до взрослых.

Сегодня в графике звезды TikTok — встречи, переговоры, генерирование идей, много съемок и монтажа.

— При этом стараюсь тренироваться три раза в неделю — либо рано утром, либо около полуночи, а иногда и ночью. Спортивный азарт, кстати, помогает в работе. Рассуждаю так: если у кого-то что-то получилось, значит, получится и у меня. И не просто так же, а еще круче.