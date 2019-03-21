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«Два года был лежачим и сутками смотрел в потолок». Белорус ростом 136,5 см стал крутым блогером
«С моей внешностью даже капюшон не помогает спрятаться от внимания», — рассказывает самый популярный тиктокер в русскоязычном сегменте Алексей Савко. У 22-летнего гродненца — рост 136,5 сантиметра. TUT.BY
«Я перенес пять операций и два года был лежачим»
Сегодня гродненский актер уже не может раствориться в толпе даже в многомиллионной Москве. Его узнают, с ним фотографируются, его благодарят за позитив, который Алексей дарит в своих скетчах в TikTok (социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео и прямые эфиры. — Прим. TUT.BY).
— С моей внешностью даже капюшон не помогает спрятаться от внимания, — улыбается 22-летний блогер. — Первое время было дико непривычно, когда люди подходили на улице, потому что внутри меня ничего не изменилось: я не стал другим, не почувствовал себя в миг знаменитым. В душе остался обычным парнем, который окрылен мечтой.
Еще 10 лет назад белорус ростом 136,5 сантиметра серьезно комплексовал из-за своего роста.
— Понимал, что я не такой, как все. Например, когда приходили с родителями в торговый центр, дети начинали кричать: «Карлик-карлик!». Конечно, в тот момент я испытывал очень странные чувства, — признается блогер. — Я переживал по поводу общения с девушками. Думал, им нужен парень, который обязательно должен быть выше. Это сейчас понимаю, что все зависит от внутренней уверенности. Если раньше парни в компании смеялись надо мной и считали, что я проигрываю им конкуренцию, то сегодня они меня недолюбливают, ведь я отбираю женское внимание.
Удивительно, но пересмотреть отношение к себе и окружающему миру, принять свою внешность Алексею помогли испытания и проблемы со здоровьем.
— В 15 лет, играя в хоккей, я разорвал крестообразную связку. Не стал сразу обращаться к врачам — думал, само срастется. Пару недель полежал дома, а потом попробовал поиграть в футбол. Но это окончательно уничтожило мое колено. После этого два года провел в больницах Минска и Гродно, перенес пять операций. В какой-то момент начал слышать разговоры в духе: «Мы не знаем, что делать. Вероятно, он не будет ходить». Для меня, 15-летнего летнего ребенка, это стало большим ударом.
— Представьте, два года я оставался лежачим и сутками смотрел в белый потолок. Тогда часто разговаривал сам с собой и с Богом, задавая вопрос: «Для чего мне все это?». Когда нашел для себя ответ, то стал абсолютно стальным.
Алексей вспоминает, как в определенный момент сказал себе: «Что бы вы, господа доктора, ни говорили, я буду ходить».
— Встать на ноги мне помог гродненский врач Леонид Сычевский. Он провел финальную операцию. Я очень благодарил этого человека, а он просто отвечал: «Это моя работа».
«Я чертов демон, который слишком силен»
До травмы Алексей Савко регулярно занимался спортом. В списке любимых видов первым значился футбол. После травмы о нем пришлось забыть. 17-летний Алексей отправился в тренажерку восстанавливаться и разрабатывать колено. Но задержался там дольше, чем планировал.
— После каждого поражения в жизни наступают победы. Моя история с пауэрлифтингом тому подтверждение. Как-то в тренажерном зале тренер Александр Воробьев предложил мне проверить максимальную силу жима лёжа. Я пожал 85 килограмм от груди и подумал: «Я чертов демон, который слишком силен». Через неделю тренер сказал: «Если не жмешь 100 килограмм — ты никто!». А мне нельзя говорить такие фразы, — улыбается Алексей. — Это меня только завело. С этого начались мои соревнования по пауэрлифтингу.
Когда парень проходил медкомиссию, чтобы допуститься к участию в чемпионате страны, травматолог, который помнил его еще по многострадальной травме колена, очень удивился:
— Врач переспросил: «В каких соревнованиях вы собрались участвовать? В чемпионате по пауэрлифтингу?». Он даже изменился в лице, — вспоминает Алексей. — В 2017-м я стал чемпионом Беларуси по пауэрлифтингу в категории до 60 килограмм — пожал 117,5 килограмма. Сейчас могу пожать уже 135. За что бы я ни брался, люди всегда сперва сомневались: «У тебя ничего не получится». А потом кричали: «Ты красавчик!». После травмы колена мне говорили, что я останусь инвалидом. А в итоге я получил звание мастера спорта — просто ракета.
«Полюбил Москву еще до того, как впервые там побывал»
Параллельно со спортом Алексей Савко реализовывал творческие амбиции.
— У меня не было как такового периода адаптации в мегаполисе. Москва — тот город, который я полюбил еще до того, как впервые там побывал. Я не просто хотел свалить куда-то из Беларуси, а мечтал именно о Москве, которая ассоциировалась с постоянной движухой и бешеной конкуренций. Она превзошла мои ожидания, — рассказывает Алексей.
В России карьера белорусского актера стартовала со съемок для крупного спортивного YouTube-канала Body Mania. Дальше были вайны с топовыми блогерами, эпизодические роли в сериалах и собственный блог в TikTok.
Сегодня у Алексея — 2,7 миллионов подписчиков в TikTok и почти 100 тысяч в Instagram. Основная часть контента — скетчи, в которых он иронизирует над своим ростом.
— За полгода суммарное количество просмотров моих видео составило полмиллиарда. Это кажется абсолютным безумием. В чем фишка? — переспрашивает Алексей. — Во-первых, я получал актерское образование у хороших педагогов. Во-вторых, я понимаю, какую эмоцию нужно дать человеку, чтобы он поставил лайк. В-третьих, я убежден, что ради успеха работал больше, чем другие. Когда ребята загружали три ролика в неделю, я грузил семь. Если я видел, что видео проваливается, тут же через пару часов загружал новое, которое делало мне рейтинг.
«Мне предлагают играть в кино зайчиков и клоунов. Но для меня это зашквар»
Спрашиваем у Алексея, реально ли было бы так же раскрутиться в Беларуси.
— В любом месте сейчас можно выстрелить — достаточно интернета. Яркий пример — инстаграм-проект
Алексей Савко признается, что у него еще миллион актерских амбиций.
— Если бы фея предложила мне выбор — стать топовым актером или самым известным блогером в русскоязычном пространстве, я бы выбрал актерство. Мне нравится «собирать» роль и работать с режиссерами. Уверен, что через пару лет разрушу стереотип о маленьких людях, которые якобы не могут играть разные роли. Да, сейчас мне никто не предлагает сыграть Ромео. Но почему бы не начать с ролей бандитов или сантехников — кого угодно? Чуть ли не каждый день мне предлагают бегать в кадре в костюме зайчиков и клоунов. Но для меня это зашквар. Я получал актерское образование не ради этого.
«Хейтеры — это неудачники. Не могу тратить на них свое время»
На вопрос, как он реагирует на комментарии хейтеров, Алексей Савко отвечает:
— А что с них взять? Пока я работаю, они меня обсуждают. Хейтеры — это неудачники, у которых по всем позициям в жизни провал. Я не могу тратить на них свое время. Да и вообще, меня невозможно обидеть, тем более кнопочным «интернет-героям».
Чаще я слышу хорошие отзывы. Люди благодарят за то, что могут релакснуть под мои видео. И мне безумно приятно, что моя аудитория — это не ребята, которые смотрят пранкеров, а добрые люди — от детей до взрослых.
Сегодня в графике звезды TikTok — встречи, переговоры, генерирование идей, много съемок и монтажа.
— При этом стараюсь тренироваться три раза в неделю — либо рано утром, либо около полуночи, а иногда и ночью. Спортивный азарт, кстати, помогает в работе. Рассуждаю так: если у кого-то что-то получилось, значит, получится и у меня. И не просто так же, а еще круче.
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У 22-летнего блогера из Гродно - 2,7 миллиона подписчиков, актерское образование и звание мастера спорта по пауэрлифтингу.
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