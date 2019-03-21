На бургерах да на футболках. Каким бизнесом занимаются российские звезды

Одними концертами сыт не будешь. Впрочем, и работа в театре обычно не отличается высокими гонорарами, а про телевидение вообще можно не говорить. Поэтому многие известные люди стараются, еще находясь на пике популярности, открыть свое дело. Кто из звезд готов накормить нас эклерами, сделать маникюр и даже вылечить от всех болезней, рассказывает "АиФ".

Ольга Бузова — всех оденет

749 тысяч подписчиков! Не каждый исполнитель может похвастаться такой аудиторией, а вездесущая Ольга Бузова может. При чем это не фоловеры ее личной страницы в Instagram, это люди, которые интересуются одеждой, выпущенной под брендом певицы. Ольга торгует и платьями, и свитшотами, и костюмами. Но отдельное место в богатом ассортименте занимают футболки с названием ее песен и выдержками оттуда: «Эгоистка», «Поцелуй на балконе», «Танцуй под Бузову», «Миром правит любовь» и т.д. Стоит такое воплощение «креатива» 50 долларов. В общем, чтобы одеться от Бузовой, придется выложить приличную сумму, ведь другие вещи стоят еще дороже.

Бузоведение. Как строится «империя» Ольги Бузовой Подробнее

Сергей Жуков — от капкейков до кондитерской

Какой бизнес могла открыть одна из самых красивых и многодетных пар нашего шоу-бизнеса Сергей Жуков и Регина Бурд? Магазин детской одежды? Развивающий центр? Нет, супруги пошли дальше, и около пяти лет назад создали свою кондитерскую. Идея родилась сама собой: не найдя нужные капкейки на день рождения дочки, Регина решила испечь их сама. Результат превзошел все ожидания, и постепенно ее увлечение переросло в семейный бизнес. Сегодня в этой кондитерской изготавливают сотни авторских десертов. Естественно, пока муж на гастролях, Регина все держит под своим контролем.

Анна Хилькевич — Бог любит троицу

О собственном бизнесе актриса мечтала не меньше, чем о хороших ролях. Несколько лет назад она пробовала создавать свою линию одежды, но эта затея оказалась не слишком удачной, потом открыла свадебное агентство, правда, его страница в Instagram не обновляется с августа 2017 года, что наводит на соответствующие мысли. И все же как минимум один бизнес-проект Ани «выстрелил». Чуть больше двух лет назад девушка открыла студию маникюра в центре города, отметив столь знаменательное событие пышной вечеринкой. Но поскольку конкурентов в этой нише у звезды слишком много, студия специализируется не только на маникюре, а предлагает целый спектр различных услуг для волос и лица.

Светлана Бондарчук — на спорте

Глядя на Светлану Бондарчук, сложно поверить, что ей в этом году будет 51 год. Она выглядит не хуже своих более молодых коллег. Все потому, что редактор глянцевого журнала постоянно следит за собой. Неудивительно, что один из бизнесов, который создала эта женщина, связан с красотой. В конце 2018 года Светлана и ее подруга Надежда Оболенцева открыли студию йоги и пилатеса, которую назвали в честь собаки Бондарчук – лабрадудля Фанни. Кстати, симпатичный питомец часто посещает студию вместе со своей хозяйкой.

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Елена Малышева — и вас вылечим

Елена Малышева уже много лет «лечит» зрителей с экранов ТВ, неудивительно, что в итоге она добралась и до реальных пациентов. У телеведущей есть медицинские центры в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. А клиники по снижению веса можно встретить в десяти городах России. На официальном сайте организации Малышева убеждает, что в ее команде работают лучшие из лучших: «Каждого из них я знаю лично и каждому могу дать свою рекомендацию».

Кстати, не так давно одна из клиник центра попала в поле зрение Росздравнадзора, сотрудники которого в результате проверки выявили там «грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по пластической хирургии» — именно такая формулировка используется в решении Арбитражного суда города Москвы. В итоге центр привлекли к административной ответственности и наложили штраф в 100 тыс. рублей.

Матка у микрофона. Елена Малышева опять сделала это Подробнее

Елена Николаева — сама накормит

Сначала ведущая «Доброе утро, Россия» написала книгу «Делай сегодня», куда вошли истории создания 64 успешных стартапов, а потом и сама решила открыть свое дело. Концепцию будущего бизнеса она нарисовала на салфетке, а уже через несколько месяцев воплотила ее в жизнь. Елена создала ресторан сезонной кухни, где меню меняется в зависимости от времени года. Еще одна интересная фишка этого заведения: у посетителей есть возможность пообщаться с поваром, более того, сама Николаева не раз становилась у плиты и готовила для своих гостей. В интервью телеведущая признается, что обожает готовить, и когда есть свободная минутка, рада расслабиться таким необычным способом.

Тимати — «бургерная» революция