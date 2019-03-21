ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На бургерах да на футболках. Каким бизнесом занимаются российские звезды

22.03.2019 11:24 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
На бургерах да на футболках. Каким бизнесом занимаются российские звезды
Ольга Бузова, Сергей Жуков, Анна Хилькевич, Светлана Бондарчук. © / Коллаж АиФ

Одними концертами сыт не будешь. Впрочем, и работа в театре обычно не отличается высокими гонорарами, а про телевидение вообще можно не говорить. Поэтому многие известные люди стараются, еще находясь на пике популярности, открыть свое дело. Кто из звезд готов накормить нас эклерами, сделать маникюр и даже вылечить от всех болезней, рассказывает "АиФ".  

Ольга Бузова  — всех оденет

749 тысяч подписчиков! Не каждый исполнитель может похвастаться такой аудиторией, а вездесущая Ольга Бузова может. При чем это не фоловеры ее личной страницы в Instagram, это люди, которые интересуются одеждой, выпущенной под брендом певицы. Ольга торгует и платьями, и свитшотами, и костюмами. Но отдельное место в богатом ассортименте занимают футболки с названием ее песен и выдержками оттуда: «Эгоистка», «Поцелуй на балконе», «Танцуй под Бузову», «Миром правит любовь» и т.д. Стоит такое воплощение «креатива» 50 долларов. В общем, чтобы одеться от Бузовой, придется выложить приличную сумму, ведь другие вещи стоят еще дороже.

На бургерах да на футболках. Каким бизнесом занимаются российские звезды
Бузоведение. Как строится «империя» Ольги Бузовой
Подробнее

Сергей Жуков — от капкейков до кондитерской

Какой бизнес могла открыть одна из самых красивых и многодетных пар нашего шоу-бизнеса Сергей Жуков и Регина Бурд? Магазин детской одежды? Развивающий центр? Нет, супруги пошли дальше, и около пяти лет назад создали свою кондитерскую. Идея родилась сама собой: не найдя нужные капкейки на день рождения дочки, Регина решила испечь их сама. Результат превзошел все ожидания, и постепенно ее увлечение переросло в семейный бизнес. Сегодня в этой кондитерской изготавливают сотни авторских десертов. Естественно, пока муж на гастролях, Регина все держит под своим контролем. 

Анна Хилькевич  — Бог любит троицу

О собственном бизнесе актриса мечтала не меньше, чем о хороших ролях. Несколько лет назад она пробовала создавать свою линию одежды, но эта затея оказалась не слишком удачной, потом открыла свадебное агентство, правда, его страница в Instagram не обновляется с августа 2017 года, что наводит на соответствующие мысли. И все же как минимум один бизнес-проект Ани «выстрелил». Чуть больше двух лет назад девушка открыла студию маникюра в центре города, отметив столь знаменательное событие пышной вечеринкой. Но поскольку конкурентов в этой нише у звезды слишком много, студия специализируется не только на маникюре, а предлагает целый спектр различных услуг для волос и лица. 

Светлана Бондарчук — на спорте

Глядя на Светлану Бондарчук, сложно поверить, что ей в этом году будет 51 год. Она выглядит не хуже своих более молодых коллег. Все потому, что редактор глянцевого журнала постоянно следит за собой. Неудивительно, что один из бизнесов, который создала эта женщина, связан с красотой. В конце 2018 года Светлана и ее подруга Надежда Оболенцева открыли студию йоги и пилатеса, которую назвали в честь собаки Бондарчук – лабрадудля Фанни.  Кстати, симпатичный питомец часто посещает студию вместе со своей хозяйкой. 

На бургерах да на футболках. Каким бизнесом занимаются российские звезды
Самые известные династии: Михалковы, Бондарчуки, Райкины и другие звездные «кланы»
Подробнее

Елена Малышева — и вас вылечим

Елена Малышева уже много лет «лечит» зрителей с экранов ТВ, неудивительно, что в итоге она добралась и до реальных пациентов. У телеведущей есть медицинские центры в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. А клиники по снижению веса можно встретить в десяти городах России. На официальном сайте организации Малышева убеждает, что в ее команде работают лучшие из лучших: «Каждого из них я знаю лично и каждому могу дать свою рекомендацию».

Кстати, не так давно одна из клиник центра попала в поле зрение Росздравнадзора, сотрудники которого в результате проверки выявили там «грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по пластической хирургии» — именно такая формулировка используется в решении Арбитражного суда города Москвы. В итоге центр привлекли к административной ответственности и наложили штраф в 100 тыс. рублей.

На бургерах да на футболках. Каким бизнесом занимаются российские звезды
Матка у микрофона. Елена Малышева опять сделала это
Подробнее

Елена Николаева — сама накормит

Сначала ведущая «Доброе утро, Россия» написала книгу «Делай сегодня», куда вошли истории создания 64 успешных стартапов, а потом и сама решила открыть свое дело. Концепцию будущего бизнеса она нарисовала на салфетке, а уже через несколько месяцев воплотила ее в жизнь. Елена создала ресторан сезонной кухни, где меню меняется в зависимости от времени года. Еще одна интересная фишка этого заведения: у посетителей есть возможность пообщаться с поваром, более того, сама Николаева не раз становилась у плиты и готовила для своих гостей. В интервью телеведущая признается, что обожает готовить, и когда есть свободная минутка, рада расслабиться таким необычным способом. 

Тимати — «бургерная» революция

Прежде чем Тимати и его партнеры открыли первую бургерную, они побывали в огромном количестве подобных  заведений во всем мире. Опыт каждого из них помог им понять, как развивать свое дело и провести в стране настоящую «бургерную» революцию. Одно из множества ноу-хау, которое использовал артист и его команда — уникальный состав и система прожарки котлет. А еще именно Тимати «научил» всех нас есть бургеры в черных перчатках. Сегодня этим никого не удивишь, но в 2016 году никто ничего подобного не делал. 

На бургерах да на футболках. Каким бизнесом занимаются российские звезды
Тимати стал ведущим программы "Спокойной ночи, малыши!"
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько стоит футболка от Ольги Бузовой, кто из звезд научил нас есть бургеры в перчатках и в честь кого Светлана Бондарчук назвала свою студию пилатеса и йоги....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Два года был лежачим и сутками смотрел в потолок». Белорус ростом 136,5 см стал крутым блогером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика