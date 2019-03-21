В Бобруйске мужчина угнал «жигули» и разбил их через сто метров

В Бобруйске задержали мужчину, который угнал и разбил автомобиль. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.





Житель Бобруйска оставил свой ВАЗ на улице Ленина. Пока он находился в магазине, проходивший мимо 31-летний ранее неоднократно судимый мужчина обратил внимание на «жигули». Воспользовавшись тем, что хозяин легковушки оставил ключ в замке зажигания, угнал транспортное средство. Не успев проехать и ста метров, он не справился с управлением и врезался в забор. Мужчину задержали.





Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК Республики Беларусь (Угон транспортного средства). Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.