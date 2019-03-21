В детской библиотеке г. Столина состоялась встреча учащихся начальных классов с Валерием Квилория





14 марта в детской библиотеке г. Столина состоялась встреча учащихся начальных классов средней школы № 3 г. Столина, гимназии, педагогов и работников библиотеки с детским писателем, издателем Валерием Квилория, который входит в пятерку самых читаемых детских авторов.

Валерий Тамазович – член Союза писателей Беларуси, лауреат литературного конкурса «Русская премия» 2006 года (Москва), лауреат Международного конкурса детской и юношеской литературы им. А. Н. Толстого 2006 года (Москва), дипломант Второго Международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы им. А. Н. Толстого 2007 года (Москва).

Валерий Квилория настолько увлек детей своим рассказом, что в зале царили задорный смех и восторженные возгласы. Участники мероприятия задавали гостю вопросы, с интересом включались в диалог.

После выступления все желающие смогли приобрести книги автора, получить его автограф и сделать фото на память.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

Фото автора