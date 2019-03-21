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Браконьерам грозит штраф в 600 БВ

22.03.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Браконьерам грозит штраф в 600 БВ

Сотрудниками Верхнедвинской МРИ ОЖ и РМ совместно с сотрудниками охотничьего хозяйства «Красный Бор» ООО «Интерсервис» во время природоохранного рейда в охотничьих угодьях ООО «Интерсервис» в древесно-кустарниковой растительности вблизи д.Долгое Верхнедвинского района были обнаружены незаконно добытые две особи лося (самка сеголеток и самец взрослый). При этом браконьеры использовали запрещенное орудие охоты – петли.
На место была вызвана следственно-оперативная группа Верхнедвинского РОВД. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, предположительно участвовавшее в незаконной добыче двух особей лося (в интересах следствия данные о личности не разглашаются). Вред, причинённый окружающей среде за незаконную добычу двух особей лося, составил 600 БВ, что на день совершения преступления составило 15 300 рублей.
Верхнедвинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.282 УК РБ.
Напоминаем телефон «горячей линии» Верхнедвинской инспекции охраны животного и растительного мира, по которому можно сообщить о фактах браконьерства или обратиться за информацией: 6-17-23.
В. Гончеронок,
старший госинспектор Верхнедвинской МРИ.

 
 
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> Сотрудниками Верхнедвинской МРИ ОЖ и РМ совместно с сотрудниками охотничьего хозяйства «Красный Бор» ООО «Интерсервис» во время природоохранного рейда в...
 
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