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Браконьерам грозит штраф в 600 БВ
22.03.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Сотрудниками Верхнедвинской МРИ ОЖ и РМ совместно с сотрудниками охотничьего хозяйства «Красный Бор» ООО «Интерсервис» во время природоохранного рейда в охотничьих угодьях ООО «Интерсервис» в древесно-кустарниковой растительности вблизи д.Долгое Верхнедвинского района были обнаружены незаконно добытые две особи лося (самка сеголеток и самец взрослый). При этом браконьеры использовали запрещенное орудие охоты – петли.
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> Сотрудниками Верхнедвинской МРИ ОЖ и РМ совместно с сотрудниками охотничьего хозяйства «Красный Бор» ООО «Интерсервис» во время природоохранного рейда в...
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