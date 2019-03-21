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Александр Лукашенко: мир смотрит сегодня на Беларусь, и многие страны рассчитывают на ее поддержку
22.03.2019 — Разное | Вороновская газета
«Беларусь и технологически, и «мозгами» сможет оказать поддержку»
Мир смотрит сегодня на Беларусь, и многие страны рассчитывают на ее поддержку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Барановичей и Барановичского района, передает корреспондент
«Стоит слово сказать — и сразу пошла волна, начиная с Минска, на Восток, на Запад. Все рассматривают нас и так, и сяк. Это естественно, потому что Беларусь стала эпицентром нашего региона в силу того, что мы с вами, сжав зубы, выдержали все нападки, вытерпели, — сказал Александр Лукашенко. — Весь мир сегодня смотрит на Беларусь, начиная с тех стран, которые находятся в нашем регионе — Норвегия, Швеция, Финляндия, заканчивая дальней дугой, африканской».
Многие из стран, заметил глава государства, рассчитывают на поддержку Беларуси.
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«Беларусь и технологически, и «мозгами» сможет оказать поддержку» Мир смотрит сегодня на Беларусь, и многие страны рассчитывают на ее поддержку. Об этом...
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