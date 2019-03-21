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Александр Лукашенко: мир смотрит сегодня на Беларусь, и многие страны рассчитывают на ее поддержку

22.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Александр Лукашенко: мир смотрит сегодня на Беларусь, и многие страны рассчитывают на ее поддержку

«Беларусь и технологически, и «мозгами» сможет оказать   поддержку»

Мир смотрит сегодня на Беларусь, и многие страны рассчитывают на ее поддержку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Барановичей и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

«Стоит слово сказать — и сразу пошла волна, начиная с Минска, на Восток, на Запад. Все рассматривают нас и так, и сяк. Это естественно, потому что Беларусь стала эпицентром нашего региона в силу того, что мы с вами, сжав зубы, выдержали все нападки, вытерпели, — сказал Александр Лукашенко. — Весь мир сегодня смотрит на Беларусь, начиная с тех стран, которые находятся в нашем регионе — Норвегия, Швеция, Финляндия, заканчивая дальней дугой, африканской».

Многие из стран, заметил глава государства, рассчитывают на поддержку Беларуси. 
«Все знают о Беларуси, и многие рассчитывают на то, что Беларусь и технологически, и «мозгами» сможет оказать им соответствующую поддержку. Мы не против, но это стоит денег, за это надо платить. На этом мы должны зарабатывать. Но заработать мы можем, только сплотившись все вместе и действуя в определенном направлении. При этом не надо затягивать пояса, уже назатягивались, хватит. Не надо людей пугать, надо просто работать, обеспечивая себя и свою семью, свой регион и свое государство, в котором нам с вами жить», — обратил внимание Президент.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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«Беларусь и технологически, и «мозгами» сможет оказать   поддержку» Мир смотрит сегодня на Беларусь, и многие страны рассчитывают на ее поддержку. Об этом...
 
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