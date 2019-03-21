Курсы валют и криптовалют на сегодня

Биржевые торги 22 марта открылись ростом курсов доллара и российского рубля, биткойн -76.67.

Курс доллара развернулся и вырос на 0,0037 рубля до 2,1000 BYN/USD. Напомним, что до этого доллар снижался восемь торгов подряд. С начала месяца американская валюта потеряла в цене 0,0384 рубля (1,8%).

Курс евро просел на 0,0025 рубля до 2,3900 BYN/EUR.

Курс российского рубля поднялся на 0,0015 рубля до 3,2909 BYN/100 RUB. Российский рубль взобрался на максимум за 1,5 месяца (45 дней).

Bitcoin − 3986.87$ (-76.67);

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