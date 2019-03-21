ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС отверг предложенный Мэй срок по Brexit

22.03.2019 11:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
ЕС отверг предложенный Мэй срок по Brexit

Лидеры 27 стран – членов ЕС заявили, что позволят Великобритании покинуть Евросоюз не 29 марта, а 22 мая, если это решение поддержит парламент Соединенного Королевства.

Участники саммита Евросоюза согласовали перенос сроков Brexit с 29 марта на 22 мая при условии, что парламент Великобритании одобрит эту сделку. Об этом говорится в заключительном коммюнике по итогам саммита, передает Reuters.

Если же британские законодатели отклонят это предложение на заседании, которое состоится на следующей неделе, то Brexit должен будет произойти до 12 апреля. Ранее о переносе сроков выхода Великобритании из состава Евросоюза сообщали британские СМИ, в распоряжении которых оказался проект решения совета ЕС.

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что все варианты Brexit до 12 апреля «будут оставаться открытыми, а дата начала [выхода Британии из ЕС] будет отложена». «У правительства Британии по-прежнему будет выбор между сделкой, [выходом] без сделки, длительным продлением и отменой статьи 50 [договора ЕС, на основании которой Лондон выходит из Евросоюза]», — подчеркнул Туск (цитата по Reuters).

«12 апреля является ключевой датой с точки зрения решения Британии о проведении выборов в Европарламент. Если они не определятся к этому времени, вариант длительного продления автоматически станет невозможным», — отметил председатель Евросовета. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил надежду, что Лондон одобрит предложенную ЕС сделку по Brexit, сообщает Reuters.

В ответ Мэй заявила, что предпочла бы завершить Brexit до выборов в Европарламент и призвала британский парламент поддержать ее в этом вопросе. Она также не согласилась с отменой статьи 50, так как британцы еще в 2016 году сделали свой выбор в пользу Brexit.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй также просила власти ЕС рассмотреть перенос Brexit с 29 марта на 30 июня. По ее словам, это время необходимо для утверждения британским парламентом соглашения о выходе из Евросоюза, договоренность о котором была достигнута еще в ноябре 2018 года. Туск в ответе на просьбу Мэй заявлял, что перенос сроков Brexit возможен, но «при определенных условиях».

Парламент Великобритании в середине марта проголосовал за продление переговоров с ЕС о переносе сроков Brexit. Такое решение поддержали 412 депутатов, еще 202 парламентария выступили против.


 
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры 27 стран – членов ЕС заявили, что позволят Великобритании покинуть Евросоюз не 29 марта, а 22 мая, если это решение поддержит парламент Соединенного...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Быховском районе начинают разработку местной стратегии устойчивого развития
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика