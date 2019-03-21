



Лидеры 27 стран – членов ЕС заявили, что позволят Великобритании покинуть Евросоюз не 29 марта, а 22 мая, если это решение поддержит парламент Соединенного Королевства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЕС отверг предложенный Мэй срок по Brexit Лидеры 27 стран – членов ЕС заявили, что позволят Великобритании покинуть Евросоюз не 29 марта, а 22 мая, если это решение поддержит парламент Соединенного...

Участники саммита Евросоюза согласовали перенос сроков Brexit с 29 марта на 22 мая при условии, что парламент Великобритании одобрит эту сделку. Об этом говорится в заключительном коммюнике по итогам саммита, передает Reuters.Если же британские законодатели отклонят это предложение на заседании, которое состоится на следующей неделе, то Brexit должен будет произойти до 12 апреля. Ранее о переносе сроков выхода Великобритании из состава Евросоюза сообщали британские СМИ, в распоряжении которых оказался проект решения совета ЕС.Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что все варианты Brexit до 12 апреля «будут оставаться открытыми, а дата начала [выхода Британии из ЕС] будет отложена». «У правительства Британии по-прежнему будет выбор между сделкой, [выходом] без сделки, длительным продлением и отменой статьи 50 [договора ЕС, на основании которой Лондон выходит из Евросоюза]», — подчеркнул Туск (цитата по Reuters).«12 апреля является ключевой датой с точки зрения решения Британии о проведении выборов в Европарламент. Если они не определятся к этому времени, вариант длительного продления автоматически станет невозможным», — отметил председатель Евросовета. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил надежду, что Лондон одобрит предложенную ЕС сделку по Brexit, сообщает Reuters.В ответ Мэй заявила, что предпочла бы завершить Brexit до выборов в Европарламент и призвала британский парламент поддержать ее в этом вопросе. Она также не согласилась с отменой статьи 50, так как британцы еще в 2016 году сделали свой выбор в пользу Brexit.Премьер-министр Британии Тереза Мэй также просила власти ЕС рассмотреть перенос Brexit с 29 марта на 30 июня. По ее словам, это время необходимо для утверждения британским парламентом соглашения о выходе из Евросоюза, договоренность о котором была достигнута еще в ноябре 2018 года. Туск в ответе на просьбу Мэй заявлял, что перенос сроков Brexit возможен, но «при определенных условиях».Парламент Великобритании в середине марта проголосовал за продление переговоров с ЕС о переносе сроков Brexit. Такое решение поддержали 412 депутатов, еще 202 парламентария выступили против.