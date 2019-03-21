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Второй день рождения: в Карелии самосвал раздавил Ford, водитель чудом не пострадал
Днем 21 марта в Карелии (РФ) самосвал раздавил Ford, водитель чудом не пострадал.
Инцидент произошел на технологической дороге в карьере Южный «Карельского окатыша». В результате ДТП в салоне легковушки оказался заблокирован водитель. По
Водитель легковушки в аварии не пострадал.
— Я думал, что водитель самосвала меня видит, и поздно понял, что это не так. Caterpillar просто «растоптал» Ford, в котором я находился. Я только успел пригнуться к пассажирскому сиденью. Меня не задело, только ноги зажало. Когда все закончилось, я почувствовал, что могу шевелиться. Подумал: «Слава Богу, не инвалид!». Повезло, что машина хорошая, крепкая, — рассказал Владимир газете «
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Инцидент произошел на технологической дороге в карьере Южный «Карельского окатыша».
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