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Второй день рождения: в Карелии самосвал раздавил Ford, водитель чудом не пострадал

22.03.2019 12:34 — Разное | Tut.by  
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Днем 21 марта в Карелии (РФ) самосвал раздавил Ford, водитель чудом не пострадал.


Водителю зажало ноги в раздавленном автомобиле. Фото: vk.com/novkos

Инцидент произошел на технологической дороге в карьере Южный «Карельского окатыша». В результате ДТП в салоне легковушки оказался заблокирован водитель. По информации МЧС, для ликвидации последствий аварии привлекались 8 человек и 3 единицы техники.

Водитель легковушки в аварии не пострадал.





— Я думал, что водитель самосвала меня видит, и поздно понял, что это не так. Caterpillar просто «растоптал» Ford, в котором я находился. Я только успел пригнуться к пассажирскому сиденью. Меня не задело, только ноги зажало. Когда все закончилось, я почувствовал, что могу шевелиться. Подумал: «Слава Богу, не инвалид!». Повезло, что машина хорошая, крепкая, — рассказал Владимир газете «Новости Костомукши». — Сразу смог передвигаться. Сделали рентген: ни одной косточки не сломано. Только сейчас чувствую, что мышцы болят. Друзья звонят, поздравляют со вторым днем рождения.

 
 
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Инцидент произошел на технологической дороге в карьере Южный «Карельского окатыша».
 
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