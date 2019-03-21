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Впервые в истории конкурса «Мисс Москва» победительница лишена титула

22.03.2019 12:05 — Разное | СТВ  
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Новости России. 24-летняя «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко была лишена титула и короны.  

Как сообщается на странице конкурса в Instagram, на такие меры организаторам пришлось пойти из-за полного несоблюдения договора со стороны девушки. Отмечается, что лишение титула произошло впервые за 23 года.  

Впервые в истории конкурса «Мисс Москва» победительница лишена титула
Фото: instagram.com/alesiasemerenko  

Теперь главный титул «Мисс Москва-2018» и корона победительницы переходят «Первой Вице-Мисс Москва» – Ксении Паленовой.  

По информации ряда российских изданий, Семеренко не пришла ни на одно мероприятие за три месяца после своей победы. Утверждается, что во время подготовки к конкурсу Алеся не прилагала серьёзных усилий, а когда она принесла корону обратно – та оказалась сломана.  

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Впервые в истории конкурса «Мисс Москва» победительница лишена титула
Фото: instagram.com/alesiasemerenko  

Сама россиянка оспаривает эти утверждения.  

«Я никому не позволю себя оклеветать. Сломала корону? Ну вы серьёзно? И «заметили» это только спустя 3 месяца после финала?! Я лично отвезла её в офис, и у меня её благополучно приняли. И этому есть видеоподтверждение, где я снимаю её в сторис в день, когда её отвозила», – написала Семеренко.  

Впервые в истории конкурса «Мисс Москва» победительница лишена титула
Фото: instagram.com/alesiasemerenko  

Также Алеся отрицает, что какие-либо мероприятия, требующие её участия, вообще были. По словам девушки, её никто никуда не приглашал. Хотя она признаёт, что одну неделю её не было на связи из-за сломавшегося телефона.  

«Но я считаю, что я этой победы достойна и из истории этот момент уже не стереть, как ни крути, и что не пиши. Так глупо «забирать победу», которую забрать нельзя», – добавила Семеренко.  

Впервые в истории конкурса «Мисс Москва» победительница лишена титула
Фото: instagram.com/alesiasemerenko  

В конце девушка упомянула, что благодаря поднявшейся суматохе ей стало поступать больше предложений поучаствовать в рекламе или различных съёмках.  

Несколько месяцев назад мы рассказывали о том, как менялись стандарты красоты за последние 65 лет.  

Большой фотофакт можно посмотреть здесь.  
 
 
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Новости России. 24-летняя «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко была лишена титула и короны.   Как сообщается на странице конкурса в Instagram, на такие меры организаторам...
 
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