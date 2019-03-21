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Впервые в истории конкурса «Мисс Москва» победительница лишена титула
Новости России. 24-летняя «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко была лишена титула и короны.
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Теперь главный титул «Мисс Москва-2018» и корона победительницы переходят «Первой Вице-Мисс Москва» – Ксении Паленовой.
По информации ряда российских изданий, Семеренко не пришла ни на одно мероприятие за три месяца после своей победы. Утверждается, что во время подготовки к конкурсу Алеся не прилагала серьёзных усилий, а когда она принесла корону обратно – та оказалась сломана.
Сама россиянка оспаривает эти утверждения.
«Я никому не позволю себя оклеветать. Сломала корону? Ну вы серьёзно? И «заметили» это только спустя 3 месяца после финала?! Я лично отвезла её в офис, и у меня её благополучно приняли. И этому есть видеоподтверждение, где я снимаю её в сторис в день, когда её отвозила», –
Также Алеся отрицает, что какие-либо мероприятия, требующие её участия, вообще были. По словам девушки, её никто никуда не приглашал. Хотя она признаёт, что одну неделю её не было на связи из-за сломавшегося телефона.
«Но я считаю, что я этой победы достойна и из истории этот момент уже не стереть, как ни крути, и что не пиши. Так глупо «забирать победу», которую забрать нельзя», – добавила Семеренко.
В конце девушка упомянула, что благодаря поднявшейся суматохе ей стало поступать больше предложений поучаствовать в рекламе или различных съёмках.
Несколько месяцев назад мы рассказывали о том, как менялись стандарты красоты за последние 65 лет.
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Новости России. 24-летняя «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко была лишена титула и короны. Как сообщается на странице конкурса в Instagram, на такие меры организаторам...
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