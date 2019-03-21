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Cтраны Евросоюза единогласно одобрили отсрочку по Brexit

22.03.2019 11:38 — Разное | СТВ  
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Cтраны ЕС единогласно одобрили отсрочку по Brexit. Продление срока выхода Великобритании из Евросоюза возможно при двух условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сроки выхода Великобритании из Евросоюза продлеваются

Если до конца марта парламент Соединенного Королевства одобрит соглашение о выходе, предложенное премьер-министром Терезой Мэй, то Brexit будет отложен до 22 мая. В противном случае его перенесут на 12 апреля.

Cтраны Евросоюза единогласно одобрили отсрочку по Brexit
 
 
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Cтраны ЕС единогласно одобрили отсрочку по Brexit. Продление срока выхода Великобритании из Евросоюза возможно при двух условиях, сообщили в программе Новости «24...
 
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