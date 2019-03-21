Cтраны Евросоюза единогласно одобрили отсрочку по Brexit

Cтраны ЕС единогласно одобрили отсрочку по Brexit. Продление срока выхода Великобритании из Евросоюза возможно при двух условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сроки выхода Великобритании из Евросоюза продлеваются

Если до конца марта парламент Соединенного Королевства одобрит соглашение о выходе, предложенное премьер-министром Терезой Мэй, то Brexit будет отложен до 22 мая. В противном случае его перенесут на 12 апреля.



