|
Взрыв на химзаводе в Китае: около 50 погибших, 4 тысячи человек эвакуированы
Новости Китая. В Китае после взрыва на химическом заводе эвакуировали около 4 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число жертв увеличилось почти до 50.
Трагедия произошла на предприятии в городском округе Яньчэн. Мощный взрыв вызвал подземные толчки магнитудой 2.2. В радиусе пяти километров ударной волной выбило стекла в домах. Более 600 человек госпитализированы. Часть из них с тяжелыми травмами. Некоторые находятся в критическом состоянии. В зоне ЧП прекращены занятия в школах и детских садах.
Фото. Взрыв на химическом заводе в Китае
Фото. Взрыв на химическом заводе в Китае
Фото. Взрыв на химическом заводе в Китае
Фото. Взрыв на химическом заводе в Китае
Фото. Взрыв на химическом заводе в Китае
Фото. Взрыв на химическом заводе в Китае
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. В Китае после взрыва на химическом заводе эвакуировали около 4 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число жертв увеличилось...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)