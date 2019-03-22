Поздравление с Днём работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Практически ежедневно шарковчане пользуются результатами вашей деятельности, принимая их как должное, иногда даже не задумываясь, что за привычными удобствами стоит ваш труд в любое время года, в праздники и будни. Благодаря вам уютнее и чище становится на улицах Шарковщины и сельских населенных пунктов, проводится необходимый комплекс работ по ремонту и текущему содержанию объектов социально-культурного назначения и жилого фонда. Настроение жителей района напрямую зависит от того, насколько качественными и доступными будут бытовые услуги.

Спасибо вам за трудолюбие, терпение, отзывчивость, за искреннюю заботу о процветании нашей малой родины! Выражаем уверенность, что ваш опыт, высокое мастерство и самоотдача всегда будут нацелены на создание более комфортных условий для жизни в нашем регионе.

В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма и хорошего настроения, успехов и исполнения намеченных планов!