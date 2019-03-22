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Поздравление с днём работников гидрометеорологической службы

22.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Поздравление с днём работников гидрометеорологической службыУважаемые сотрудники Шарковщинской агрометеостанции!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работников гидрометеорологической службы!

Прогнозирование изменений климата, погодных условий и их влияние на хозяйственный комплекс, своевременные предупреждения об угрозе опасных гидрометеорологических явлений способствуют эффективному функционированию экономической ситуации в регионе, безопасности на транспорте, своевременной защите населения от последствий стихийных бедствий. Точность и оперативность прогнозов во многом влияют на психологический комфорт, самочувствие, здоровье людей, а также на их ближайшие планы.

Дорогие друзья! Благодаря вашему небольшому, но сплоченному и высокопрофессиональному коллективу мы ежедневно обеспечены необходимой информацией о погоде, климате, водных ресурсах.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастливых безоблачных дней!

Председатель Шарковщинского

районного исполнительного

комитета

 

Д.М.Ломако

 Председатель Шарковщинского

районного Совета депутатов

 

 

В.С.Шпец

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