Поздравление с днём работников гидрометеорологической службы

Уважаемые сотрудники Шарковщинской агрометеостанции!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работников гидрометеорологической службы!

Прогнозирование изменений климата, погодных условий и их влияние на хозяйственный комплекс, своевременные предупреждения об угрозе опасных гидрометеорологических явлений способствуют эффективному функционированию экономической ситуации в регионе, безопасности на транспорте, своевременной защите населения от последствий стихийных бедствий. Точность и оперативность прогнозов во многом влияют на психологический комфорт, самочувствие, здоровье людей, а также на их ближайшие планы.

Дорогие друзья! Благодаря вашему небольшому, но сплоченному и высокопрофессиональному коллективу мы ежедневно обеспечены необходимой информацией о погоде, климате, водных ресурсах.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастливых безоблачных дней!