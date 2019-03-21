|
Минск ждут очень теплые выходные. Прогноз погоды на завтра
>
Если на днях вы попали под град, то, возможно, мы сделаем вашу жизнь ярче: совсем скоро будет тепло. Синоптики передают: на выходных температура поднимется до 16°С. Об этом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если на днях вы попали под град, то, возможно, мы сделаем вашу жизнь ярче: совсем скоро будет тепло. Синоптики передают: на выходных температура поднимется до 16°С. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)