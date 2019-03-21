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Минск ждут очень теплые выходные. Прогноз погоды на завтра

22.03.2019 12:42 — Разное | KYKY  
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Если на днях вы попали под град, то, возможно, мы сделаем вашу жизнь ярче: совсем скоро будет тепло. Синоптики передают: на выходных температура поднимется до 16°С. Об этом сообщает Interfax.

Сегодня днем в Беларуси, однако, предрекают переменную облачность. Есть предположение, что будет сильный ветер и дождь, но кратковременный. Максимальная температура в середине дня – от 6 до 11°С выше нуля. Но на этом наши климатические страдания закончатся. Хотелось бы, чтобы насовсем.

Завтра же, 23 марта, нам обещают солнце и никакого дождя. Температура порадует беларусов отметкой на градуснике от +6 до +13°С, а позже – от +14 до +16°С. Пора вновь превращаться в летних модниц и модников, но – постепенно.

Хотя счастье продлится недолго. Синоптики, видимо, решили добавить ложку дегтя и предупредили, что 24 марта на Беларусь «нападет» атмосферный фронт с Балтийского моря. Это значит, что дождям быть, но вновь кратковременным.  А максимальная температура днем изменится от +6 до +12°С. Что случится потом – неизвестно.

 
 
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Если на днях вы попали под град, то, возможно, мы сделаем вашу жизнь ярче: совсем скоро будет тепло. Синоптики передают: на выходных температура поднимется до 16°С. Об...
 
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