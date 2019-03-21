







"Российский православный священник отец Сергий позирует фотографу в ожидании поезда, транспортирующего ракету "Союз" к стартовому столу, вторник, 12 марта, 2019 год на космодроме Байконур в Казахстане", – говорится в подписи к фотографии.





На фотографии священник стоит в куртке с надписями "Духовник "Роскосмоса" и "Байконур", изображением ракеты "Союз-ФГ" и российским триколором.





В госкорпорации рассказали агентству "РИА Новости", что отец Сергий давно носит звание "духовник "Роскосмоса" и освящает ракеты, стартующие с Байконура, с 1998 года. Священнику присвоено звание заслуженного испытателя космодрома и заслуженного испытателя космической техники. Он входит в государственную комиссию, которая утверждает международные экипажи, отправляющиеся на МКС.



