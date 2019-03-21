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СБУ предотвратила террористический акт в метро Харькова

22.03.2019 13:01 — Разное | Партизан  
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с контрразведкой предотвратили террористический акт в харьковском метрополитене, сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.



Оперативники СБУ установили, что спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и проведения теракта на одной из станций метро.

"По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов", – заявили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задокументировали, что представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, которое приводится в действие телефонным звонком. Также злоумышленнику передали инструкции по подготовке к теракту и выплатили ему $15 тыс.


"Уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличения количества пострадавших", – сообщили в спецслужбе.

Оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его муляжом.

Подозреваемого задержали после установки им взрывного устройства во время массового скопления людей на станции метро "Индустриальная". Ему сообщили о подозрении в совершении террористического акта. 

 
 
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с контрразведкой предотвратили террористический акт в харьковском метрополитене, сообщила пресс-служба СБУ в...
 
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