СБУ предотвратила террористический акт в метро Харькова









Оперативники СБУ установили, что спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и проведения теракта на одной из станций метро.





"По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов", – заявили в спецслужбе.





Сотрудники СБУ задокументировали, что представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, которое приводится в действие телефонным звонком. Также злоумышленнику передали инструкции по подготовке к теракту и выплатили ему $15 тыс.









"Уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличения количества пострадавших", – сообщили в спецслужбе.





Оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его муляжом.





Подозреваемого задержали после установки им взрывного устройства во время массового скопления людей на станции метро "Индустриальная". Ему сообщили о подозрении в совершении террористического акта.