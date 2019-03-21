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Украинец Павел Гриб после приговора объявил голодовку
Российский суд приговорил выкраденного в Беларуси и вывещенного в Россию украинца Павла Гриба к шести годам заключения в колонии общего режима.
Павел Гриб во время заседания суда 22 марта
"В связи с тем, что не допустили ни врачей, ни Денисову и вообще в связи с тем, что такое происходит, я объявляю голодовку", - сказал украинец.
Как известно, Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Павла Гриба к 6 годам заключения в колонии общего режима.
Напомним, в августе 2017 года 19-летний Павел Гриб исчез в Беларуси. Его отец, член общественной Рады Госпогранслужбы, заявил, что ФСБ выманила парня в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.
По данным следствия, с марта по май 2017 года обвиняемый переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи.
Российское следствие утверждает, что украинец убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. Павел отрицает свою причастность к терроризму.
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Российский суд приговорил выкраденного в Беларуси и вывещенного в Россию украинца Павла Гриба к шести годам заключения в колонии общего режима.
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