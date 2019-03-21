Украинец Павел Гриб после приговора объявил голодовку





Павел Гриб во время заседания суда 22 марта





После оглашения приговора российским судом украинец Павел Гриб объявил голодовку. Об этом он сообщил в комментарии Громадському в пятницу, 22 марта. украинец Павел Гриб объявил голодовку. Об этом он сообщил в комментариив пятницу, 22 марта.





"В связи с тем, что не допустили ни врачей, ни Денисову и вообще в связи с тем, что такое происходит, я объявляю голодовку", - сказал украинец.





Как известно, Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Павла Гриба к 6 годам заключения в колонии общего режима.









Напомним, в августе 2017 года 19-летний Павел Гриб исчез в Беларуси. Его отец, член общественной Рады Госпогранслужбы, заявил, что ФСБ выманила парня в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.





По данным следствия, с марта по май 2017 года обвиняемый переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи.





Российское следствие утверждает, что украинец убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. Павел отрицает свою причастность к терроризму.