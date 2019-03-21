Чего боятся? В Слуцке запретили собраться по случаю Дня Воли даже в библиотеке

Что за мероприятие?

На образовательном мероприятии юрист Игорь Случак планировал рассказать о БНР с правовой точки зрения. Также были запланированы квиз и акустический концерт, сказала Нагорная.





«Хотели сделать образовательный формат для целевой аудитории, которая хочет узнать о Белорусский Народную Республику, но не хочет искать [информацию] самостоятельно», – сказала Нагорная.









Почему отказали?

Для торжества Нагорной нет помещений, так как во всех залах заведения в разное время будут проходить мероприятия «по различным направлениям деятельности библиотек».





По словам Нагорной, библиотека не первый раз отказывает ей таким же текстом в возможности провести встречу. В прошлом году ей не дали устроить кинопросмотр, посвященный Слуцкому вооруженному восстанию, и встречу с историком Ниной Стужинской, так как во всех помещениях библиотеки в течение месяца были запланированы 110 мероприятий.





Однако в афише библиотеки Нагорная насчитала только 11 мероприятий.





«Я хотела провести мероприятие 25-го, но 25-го библиотека не работает. Я писала заявку на 26 марта и просила, если 26-го заняты помещении, провести в другой день в течение недели», – сказала Нагорная.





В прошлом году на концерт ко Дню Воли в слуцком городском Доме культуры пришли около 100 человек.



